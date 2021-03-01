44 nerenin plakası? 44 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 44 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 44 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

44 plaka neresi?

44 plaka Malatya iline aittir. Plaka kodu 44 olan araçlar, Malatya iline kayıtlı demektir. Türkiye’nin en kalabalık 28. İli konumundadır. Sosyal çeşitliliği ve kültürel zenginliği fazla olan bir ilimizdir. Hititler döneminde kurulmuştur ve tarih boyunca el değiştirmiştir. Bulunduğu coğrafik konum ve Fırat Nehri’ nin varlığından dolayı stratejik bir alandadır. Ticaret yollarının üstünde olan Malatya tarih boyunca savaşlar görmüştür. En ön plana çıkan özelliği kayısı üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almasıdır.

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Malatya’nın Nüfusu:

Malatya’nın nüfusu 806.156 şeklinde ölçülmüştür. Bu sayının 401.610 kişisi erkek, 404.546 kişisi kadınlardan oluşur. 12.146 kilometrekare olan yüzölçümünde kilometrekareye 66 kişi düşer. En kalabalık ilçeleri 331.911 nüfusu ile Yeşilyurt ve 303.226 nüfusu ile Battalgazi’dir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerler de bu ilçelerdir. En seyrek nüfuslu olan ilçeleri ise Doğanyol, Kale, Arguvan ve Kuluncuk’ tur. Malatya ilinde 13 ilçe ve belediye vardır. Toplamda 719 mahallesi bulunur.

Malatya Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri:

Malatya’nın bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi’ dir. Doğu Anadolu’nun batı kısmında yer alır. Çevresi Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas ve Erzincan illeri ile kaplıdır. İç Anadolu, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında bir geçiş noktasıdır. Deprem kuşağında bulunan ikinci büyük fay bu ilden geçer bu nedenle sık sık depremlerle gündeme gelir. Arazı yapısı genel olarak kıvrımlıdır. Karasal iklim koşulları hakimdir. Fırat Nehri’nin büyük bir kısmı Malatya’ dan geçer.

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Malatya’nın Tarım Ürünleri:

Bölgesel olarak baktığımızda ekonomisi en gelişmiş ildir. Özellikle tarımsal alanda istihdam sağlar. Malatya’nın tarım ürünleri içinden en önemlisi kayısıdır. Malatya Ovası içinde yapılan tarım faaliyetlerinde kayısı başlıca üründür. Hatta dünyanın kayısı ihtiyacının %80’ i bu şehir tarafından karşılanır. Ayrıca Arapgir üzümleri, Yeşilyurt kirazlar ve Hekimhan cevizleri ile de beğeni toplar. Buğday, şeker pancarı, arpa, nohut, mercimek, çavdar ve mısır ürünleri de yetiştirilir.

Malatya’da Gezilecek Yerler:

Kayısı cenneti olan Malatya’nın gezilecek yerleri Malatya konakları, Orduzu Çınar ağacı, Gelincik Tepesi şeklinde sıralanabilir. Doğal güzellikleri görmek isteyenler Polat Suyu Mağarası, Günpınar Şelalesi, Polat Bey Pınarı, Turgut Özal Tabiat Parkı, Mişmiş Park Fuar Alanı’na gidebilir. Malatya’yı simgeleyen yerler şunlardır:

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Yeni Camii: Kesme taşlarla inşa edilen cami halk arasında Teze Cami olarak bilinir. 1894 yılındaki depremden sonra gördüğü hasar onarılmıştır. Şehirdeki turistik yerlerden birisidir.

Malatya Kalesi: Roma imparatorluğu zamanında yapılmış olan kale Battalgazi ilçesinde bulunur. Evliya Çelebi’ nin Seyahatnamesi içinde de bu kaleden bahsedilir. 2011 yılında yapılan onarımla ziyaretçilere açık kale gelmiştir.

Malatya’nın Telefon Kodu:

Malatya’nın telefon kodu 422 olarak kullanılır. Malatya iline arama yapmak isteyen kişiler bu alan kodu ile telefon etmelidir. Gelen aramalarda bu alan kodu yer alıyorsa da Malatya ilinden yapılmış demektir.

Malatya’nın Posta Kodu:

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81 ilimizden biri olan Malatya’nın posta kodu 44000 şeklindedir. Malatya ili 13 ilçeye sahiptir. Bu 13 ilçenin her birinde farklı bir posta kodu bulunur. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 44 plaka koduna ait Malatya ilinin ilçelerinin posta kodu da 44 ile başlamaktadır. Malatya ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Akçadağ: 44600

Arapkir(arapgir): 44800

Arguvan: 44960

Battalgazi: 44210

Darende: 44720

Doğanşehir: 44500

Doğanyol: 44880

Hekimhan: 44410

Kale: 44370

Kuluncak: 44760

Pütürge(pötürge): 44850

Yazıhan: 44350

Yeşilyurt: 44915

Malatya’nın İlçeleri:

44 plaka koduna ait Malatya’nın ilçeleri toplamda 13 tanedir. Malatya ilinin ilçeleri şu şekilde sıralanabilir:

Akçadağ

Arapgir

Arguvan

Battalgazi

Darende

Doğanşehir

Doğanyol

Hekimhan

Kale

Kuluncak

Pütürge

Yazıhan

Yeşilyurt

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