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28 plaka nerenin? 28 plaka kodu hangi ile, şehre ait?

Türkiye plaka kodları: 28 plaka nerenin? 28 plaka kodu hangi ile, şehre ait?

Evde otururken camdan baktığımızda gözümüze bir anda plaka takılır. Araçta, daha önce görmediğimiz ya da hatırlamadığımız bir plaka numarası vardır. Örneğin Ankara’da yaşıyorsunuzdur ve 28 plaka kodu olan araç görürsünüz. O anda bu plaka nerenin, hangi şehre ait hemen hatırlamayabiliriz. İşte hazırladığımız bu haberimizde hem bu sorulara yanıt bulacaksınız hem de o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. Peki, 28 plaka nerenin? 28 plaka kodu hangi ile, şehre ait?

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Plaka Kodu
28 Plaka Kodu

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken veya bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir plaka takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, 28 plaka kodu ile karşılaştığında, 28 plaka kodu nerenin, 28 plaka kodu hangi şehre ait diye düşünmeye başlar. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfus bilgisi, birçok coğrafi özellikleri ve daha fazlası hakkında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

28 Plaka kodu nerenin? Hangi ile, şehre ait?

28 plaka, Türkiye’nin Giresun şehrine aittir. Plaka kodu 28 olan araçlar, Giresun iline kayıtlı demektir. Giresun telefon kodu ise 454’tür.

Giresun plaka kodu: 28

Karadeniz bölgesinde bulunan illerden birisidir. Hem denize kıyısı olması hem de yeşillik alanının bol olması şehre doğal bir güzellik veriri. Karadeniz’ e 122 km boyunca kıyısı vardır ve merkezin karşısında Giresun Adası bulunur. Özellikle fındık ve kiraz üretiminde ön plana çıkar. Antik çağdan Roman ve Osmanlı’ya kadar uzanan bir tarihi vardır.

Giresun Nüfusu

Giresun’un nüfusu 448.721 olarak ölçülmüştür. Bu miktardaki 223.738 kişi erkek, 224.983 kişi de kadındır. Bu ilimizde metrekare başına 66 insan düşer. Nüfus aranı yıllık olarak baktığımızda artış gösterir. Giresun merkezin nüfusu 140.231 şeklindedir ve nüfus yüzdesi %31,25 olarak hesaplanmıştır. Merkezden sonraki en kalabalık ilçeler ise Bulancak, Espiye, Tirebolu ve Görele’dir.

Giresun Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Bir liman şehri olan Giresun’un bölgesi Karadeniz Bölgesidir. Şehrin batısında Ordu, doğusunda Trabzon ve Gümüşhane bulunur. Güneyinde ise Sivas ve Erzincan varken kuzeyi Karadeniz’le çevrelenmiştir. Bir yarımada üzerine kurulmuş merkezin 2 km açığında Karadeniz’de yaşamın sürdüğü tek yer olan Giresun Adası bulunur. Giresun Dağları il sınırlarında yer alır ve denize dökülen birçok akarsuyu vardır. Bektaş, Kümbet, Karagöl ve Tamdere gibi yaylaları bulunur. Verimli tarım alanlarına sahip illerimizden birisidir. Kelkit vadisi denilen bölgesi bozkır görünümündeyken kıyı kesimler ormanla kaplanmıştır.

Giresun Tarım Ürünleri

Giresun’un tarım ürünleri denilince akla ilk gelen fındıktır. Sadece ülkemizde değil dünya üzerinde de en önemli fındık üreticisi şehir olarak görülür. Genel olarak Karadeniz bölgesinin tamamında da fındık üretimi yapılır. Giresun ilindeki fındık üretimi 13 ilçe ile birlikte 80 bin çiftçi tarafından yapılır. Hatta kiraz ve fındık meyvesinin dünyaya buradan yayıldığı söyleniyor. Giresun’da ayrıca kivi, ceviz ve çay üretimi de yapılıyor. 2050 dekarlık alanda kivi, 1.610 dekar alanda ise ceviz üretimi yapılır. Çay 20.330 dekar alanda Tirebolu, Eynesil, Güce, Çanakçı ve Görele ilçelerinde yetiştirilir.

Giresun Gezilecek Yerler

Doğal güzellikleri nedeniyle Giresun’da gezilecek yerlerin başında yaylalık ve dağlık alanlar yer alır. Giresun’un merkezinde Giresun Kalesi, Giresun Müzesi ve Giresun Adası gezilebilir. Bektaş, Sis Dağı, Gölyanı gibi birçok yaylası bulunur. Ayrıca tabiat parkları da gezilebilir. Doğal güzellikleri görmek isteyenler için gezilecek yerlerden bazıları şunlardır:

  • Kümbet Yaylası: Şehir merkezine 60 km uzaklıktaki doğal alanlardan birisidir. Bu bölgeyi tanımak isteyenler her yıl düzenlenen Kümbet Yaylası Şenlikleri’ne katılabilir.
  • Kuzalan Şelalesi: Diloluk Pınarı ve Marazlı tepesi şelalenin en yüksek noktasıdır. Tarihi değirmenlere, ağaçlara ve yüzlerce bitki örtüsüne rastlamak mümkündür.

Giresun Telefon Kodu

Giresun’untelefon kodu 454’ tür. Bu ilde bulunan bir sabit numaraya arama yapmak için 0454 alan kodunu girmelisiniz. Sizi arayan numaralarda da 454 telefon kodu bulunuyorsa bu ilden aranıyorsunuz demektir.

Giresun Posta Kodu

Giresun’un posta kodu 28000’ dır. Karadeniz illerimizden olan Giresun’un 16 adet ilçesi bulunur. Bu ilçelerin posta kodları şu şekildedir:

  • Alucra: 28702
  • Bulancak: 28302
  • Dereli: 28952
  • Doğankent: 28512
  • Espiye: 28602
  • Eynesil: 28852
  • Görele: 28802
  • Güce: 28522
  • Keşap: 28902
  • Merkez: 28018
  • Piraziz: 28340
  • Tirebolu: 28500
  • Yağlıdere: 28610
  • Çamoluk :28712
  • Çanakçı: 28810
  • Şebinkarahisar 28400

Giresun İlçeleri

Karadeniz bölgesinde bulunan Giresun’un ilçeleri 16 tanedir. Bu ilçelerin 8 tanesi sahil kesiminde bulunur. Giresun ilinin ilçeleri şunlardır:

  • Piraziz
  • Bulancak
  • Giresun
  • Keşap
  • Espiye
  • Tirebolu
  • Görele
  • Eynesil
  • Alucra
  • Çamoluk
  • Çanakçı
  • Dereli
  • Doğankent
  • Güce
  • Şebinkarahisar
  • Yağlıdere

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