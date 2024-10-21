Giresun’un tarım ürünleri

denilince akla ilk gelen fındıktır. Sadece ülkemizde değil dünya üzerinde de en önemli fındık üreticisi şehir olarak görülür. Genel olarak Karadeniz bölgesinin tamamında da fındık üretimi yapılır. Giresun ilindeki fındık üretimi 13 ilçe ile birlikte 80 bin çiftçi tarafından yapılır. Hatta kiraz ve fındık meyvesinin dünyaya buradan yayıldığı söyleniyor. Giresun’da ayrıca kivi, ceviz ve çay üretimi de yapılıyor. 2050 dekarlık alanda kivi, 1.610 dekar alanda ise ceviz üretimi yapılır. Çay 20.330 dekar alanda Tirebolu, Eynesil, Güce, Çanakçı ve Görele ilçelerinde yetiştirilir.