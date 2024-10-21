Evde otururken camdan baktığımızda gözümüze bir anda plaka takılır. Araçta, daha önce görmediğimiz ya da hatırlamadığımız bir plaka numarası vardır. Örneğin Ankara’da yaşıyorsunuzdur ve 28 plaka kodu olan araç görürsünüz. O anda bu plaka nerenin, hangi şehre ait hemen hatırlamayabiliriz. İşte hazırladığımız bu haberimizde hem bu sorulara yanıt bulacaksınız hem de o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. Peki, 28 plaka nerenin? 28 plaka kodu hangi ile, şehre ait?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken veya bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir plaka takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, 28 plaka kodu ile karşılaştığında, 28 plaka kodu nerenin, 28 plaka kodu hangi şehre ait diye düşünmeye başlar. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfus bilgisi, birçok coğrafi özellikleri ve daha fazlası hakkında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
28 Plaka kodu nerenin?
28 plaka, Türkiye’nin Giresun şehrine aittir. Plaka kodu 28 olan araçlar, Giresun iline kayıtlı demektir. Giresun telefon kodu ise 454’tür.
Karadeniz bölgesinde bulunan illerden birisidir. Hem denize kıyısı olması hem de yeşillik alanının bol olması şehre doğal bir güzellik veriri. Karadeniz’ e 122 km boyunca kıyısı vardır ve merkezin karşısında Giresun Adası bulunur. Özellikle fındık ve kiraz üretiminde ön plana çıkar. Antik çağdan Roman ve Osmanlı’ya kadar uzanan bir tarihi vardır.
Giresun Nüfusu
Giresun Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Giresun Tarım Ürünleri
Giresun Gezilecek Yerler
- Kümbet Yaylası:Şehir merkezine 60 km uzaklıktaki doğal alanlardan birisidir. Bu bölgeyi tanımak isteyenler her yıl düzenlenen Kümbet Yaylası Şenlikleri’ne katılabilir.
- Kuzalan Şelalesi:Diloluk Pınarı ve Marazlı tepesi şelalenin en yüksek noktasıdır. Tarihi değirmenlere, ağaçlara ve yüzlerce bitki örtüsüne rastlamak mümkündür.
Giresun Telefon Kodu
Giresun Posta Kodu
- Alucra: 28702
- Bulancak: 28302
- Dereli: 28952
- Doğankent: 28512
- Espiye: 28602
- Eynesil: 28852
- Görele: 28802
- Güce: 28522
- Keşap: 28902
- Merkez: 28018
- Piraziz: 28340
- Tirebolu: 28500
- Yağlıdere: 28610
- Çamoluk :28712
- Çanakçı: 28810
- Şebinkarahisar 28400
Giresun İlçeleri
- Piraziz
- Bulancak
- Giresun
- Keşap
- Espiye
- Tirebolu
- Görele
- Eynesil
- Alucra
- Çamoluk
- Çanakçı
- Dereli
- Doğankent
- Güce
- Şebinkarahisar
- Yağlıdere