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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı KPSS 2024/7 tercih sonuçları erişime açıldı!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı KPSS 2024/7 tercih sonuçları erişime açıldı!

15:4611/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
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KPSS 2024/7 tercih sonuçları erişime açıldı
KPSS 2024/7 tercih sonuçları erişime açıldı

KPSS 2024/7 yerleştirme kılavuzuna göre, başvuruları 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında tamamlanan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı. İşte, KPSS 2024/7 tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr...

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçlarında heyecan sona erdi. Başvuruları 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, 2024 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS 2024/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı tercih süreci tamamlandı. Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2024/7 tercih kılavuzunda belirtildiği gibi 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

KPSS-2024/7 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.’’

KPSS 2024/7 TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğreniliyor.

KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Puanları


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#Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

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