Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı tercih süreci tamamlandı. Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2024/7 tercih kılavuzunda belirtildiği gibi 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

KPSS-2024/7 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.