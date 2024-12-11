Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere dün çalışmalarına başladı. 2025 Ocak ayı itibariyle yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammını kararlaştırmak üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı sona erdi. Peki, Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 025 Ocak ayı yeni Asgari ücreti belirlemek için 2. görüşme tarihi!
ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILDI?
2025 Ocak ayı asgair ücret toplantısı ilk oturumu 10 Aralık 2024 Salı günü gerçekleştirildi.
ASGARİ ÜCRET İKİNGİ TOPLANTI NE ZAMAN?
Edinilen bilgiye göre hiçbir tarafın rakam dile getirmediği toplantıda, asgari ücretli işçiler yaşam şartlarını ifade etti. Kira ve gıdada yüzde 60-70’e varan artışlar olduğuna dikkat çeken işçiler, “17 bin liranın 2 bini sadece ulaşıma gidiyor, pratikte 15 bin lira ücret alıyoruz” dedi.
İşçilerin yanı sıra TİSK de herhangi bir rakam dile getirmezken, rekabet ortamının korunması gerektiğine işaret etti. Toplantıda, asgari ücret zammında gerçekleşen enflasyonun mu hedef enflasyonun mu esas alınacağı konusuna da girilmezken, önümüzdeki toplantıda daha fazla detaya inilmesi, TÜİK ve bakanlıklardan geçim ve piyasanın durumuyla ilgili istatistiklerin masaya yatırılması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NİHAİ KARARI VERECEK
Mutlaka bir rakam olacak, aralık ayının sonuna geldiğimizde. Tespit Komisyonumuz nihai kararı verdiğinde milletimizin bilgisine sunacağız. Daha önce başarıyla, sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık. Çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de hükümet temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Öte yandan asgari ücret zammına ilişkin pek çok senaryo masada yer alacak. Toplantılarda yer alan tüm temsilciler taleplerini dile getirdikten sonra yeni yılda geçerli olacak rakam belli olacak. 2025 asgari ücret zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları göz önünde bulundurulacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde 20 bin 402 lira, yüzde 25 zamla 21 bin 252 lira, yüzde 30 zamla 22 bin 102 lira, yüzde 35 zamla 22 bin 502 lira, yüzde 40 zamla 23 bin 802 olacak.