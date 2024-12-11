İşçilerin yanı sıra TİSK de herhangi bir rakam dile getirmezken, rekabet ortamının korunması gerektiğine işaret etti. Toplantıda, asgari ücret zammında gerçekleşen enflasyonun mu hedef enflasyonun mu esas alınacağı konusuna da girilmezken, önümüzdeki toplantıda daha fazla detaya inilmesi, TÜİK ve bakanlıklardan geçim ve piyasanın durumuyla ilgili istatistiklerin masaya yatırılması bekleniyor.





Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.







