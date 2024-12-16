Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. 2025 Ocak ayı itibariyle yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammını kararlaştırmak üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı geride kaldı. Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanacak. Peki, Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 Ocak ayı yeni Asgari ücreti belirlemek için 2. görüşme tarihi ve masadaki rakamlar haberimizde.
ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILDI?
2025 Ocak ayı asgair ücret toplantısı ilk oturumu 10 Aralık 2024 Salı günü gerçekleştirildi.
ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?
6.6 milyon asgari ücretli başta olmak üzere milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün 16 Aralık Pazartesi günü Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.
Bu günkü toplantıya hükümet ve sosyal taraflara ek olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) katılacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NİHAİ KARARI VERECEK
Mutlaka bir rakam olacak, aralık ayının sonuna geldiğimizde. Tespit Komisyonumuz nihai kararı verdiğinde milletimizin bilgisine sunacağız. Daha önce başarıyla, sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık. Çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de hükümet temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Öte yandan asgari ücret zammına ilişkin pek çok senaryo masada yer alacak. Toplantılarda yer alan tüm temsilciler taleplerini dile getirdikten sonra yeni yılda geçerli olacak rakam belli olacak. 2025 asgari ücret zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları göz önünde bulundurulacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde 20 bin 402 lira, yüzde 25 zamla 21 bin 252 lira, yüzde 30 zamla 22 bin 102 lira, yüzde 35 zamla 22 bin 502 lira, yüzde 40 zamla 23 bin 802 olacak.
ASGARİ ÜCRET ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bugün gerçekleştirilecek 2. toplantıda hükümetin kanadının bir zam oranını dile getirmesi bekleniyor.
İşçi tarafı, işveren ve hükümet kanadından bir rakam telaffuz edilene kadar masaya bir rakam getirmeyeceğini ifade ediyor.