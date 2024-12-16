ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NİHAİ KARARI VERECEK





Mutlaka bir rakam olacak, aralık ayının sonuna geldiğimizde. Tespit Komisyonumuz nihai kararı verdiğinde milletimizin bilgisine sunacağız. Daha önce başarıyla, sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık. Çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de hükümet temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz.