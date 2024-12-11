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Adalet Bakanlığı sınavları sınav yerleri belli oldu: Açıklama ÖSYM’den geldi

Adalet Bakanlığı sınavları sınav yerleri belli oldu: Açıklama ÖSYM’den geldi

16:1611/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Adalet Bakanlığı adli ve idari yargı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Adalet Bakanlığı adli ve idari yargı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM, 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı): sınava giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı Adli ve idari yargı sınavı ne zaman yapılacak?

2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı): sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, 2024-Adalet Bakanlığı Sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyip çıktısını alabilecekler. İşte detaylar.

Adalet Bakanlığı Adli ve idari yargı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ile 2024-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2024-İdari Yargı) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adli ve idari yargı sınav giriş belgesi nereden, nasıl sorgulanacak?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 11 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

Adalet Bakanlığı Adli ve idari yargı sınavı ne zaman?

21-22 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Sınavlarında; - Adaylar, 21 Aralık 2024 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile Ortak Alan Bilgisi Testi’nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra; Adli Yargı Testi’nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylar, 22 Aralık 2024 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi’nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00’dan sonra; İdari Yargı Testi’nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.


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