DEM Parti, Suriye'deki PKK'lılar için tutuştu: BM'ye 'siviller öldürülüyor' şikayeti

Suriye'de devrim güçleri, 61 yıllık Baas rejimini yıktı. 27 Kasım'da başlayan operasyonla Beşşar Esed rejiminin kontrolünde tuttuğu tüm toprakları geri alan Suriye Milli Güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin de fırsattan istifade ederek ele geçirdiği toprakları bir bir almaya başladı.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin ele geçirdiği topraklardan Tel Rıfat, Münbiç ve son olarak Deyrizor'u aldı. Diğer işgal edilen toprakları almak için de operasyonlar sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni bir Suriye vurgusuyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgede terörizme müsaade etmeyeceğini vurguladı.

PKK ve DEAŞ'a net mesaj veren Bakan Fidan, "Herkes şunu da iyi bilmeli ki Suriye'nin terörizmin yuvası olmasına izin vermeyeceğiz. DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan faydalanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da Esed rejiminin devrilmesini fırsat bilen ve Suriye'de alan sağlamaya çalışan PKK/YPG terör örgütünün, Kamışlı’da füze, ağır silah ve mühimmatları, kaçırmaya başladığını tespit etti.

Teröristlere yönelik süratle operasyon düzenlendi. Konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposu, geride kalan gün imha edildi.

DEM Parti, Suriye'deki PKK'lılar için tutuştu: BM'ye çağrı yapıp 'siviller öldürülüyor' yalanına sığındılar

SMO'nun PKK'nın işgal ettiği toprakları bir bir geri alması ve Türkiye'nin Suriye'de teröre müsaade etmeyeceğini belirtip hava harekatlarıyla terör inlerini yerle bir etmesi DEM Parti'yi rahatsız etti.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Birleşmiş Milletler'e sözde Kürdistan için yardım isteyip, 'sivillerin öldürüldüğü' iddiasına bulundu.

Benzer bir çağrı yapan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise "Sivilleri hedef alan askeri operasyonlar uluslararası hukukun ihlalidir. Uluslararası güçler, özellikle Birleşmiş Milletler, sivil ölümlerini önlemek için harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.















