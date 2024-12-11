PKK konvoyuna nokta atış: Kamışlı'da gereği yapıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde Esed rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır ve 2 tank ile 2 mühimmat deposunu imha etti. Edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Esed rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatı, kendi depolarına taşımaya başladığını belirledi.