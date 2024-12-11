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PKK konvoyuna nokta atış: Kamışlı'da gereği yapıldı

PKK konvoyuna nokta atış: Kamışlı'da gereği yapıldı

04:0011/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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TIR’lar dolusu mühimmatı MİT patlattı.
TIR’lar dolusu mühimmatı MİT patlattı.

MİT, PKK/YPG’nin Suriye’de rejimden ele geçirdiği silah ve mühimmatları imha etti. Kamışlı bölgesinde 12 TIR’lık konvoy, 2 tank ve 2 mühimmat deposu vuruldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde Esed rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır ve 2 tank ile 2 mühimmat deposunu imha etti. Edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Esed rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatı, kendi depolarına taşımaya başladığını belirledi.


MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak, silah ve mühimmatı tırlara yüklediğini ve konvoy halinde bölgeden ayrıldığını tespit eden MİT, operasyon kararı aldı. MİT'in Kamışlı'daki operasyonuyla, terör örgütünün eline geçen füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır ve 2 tank ile 2 mühimmat deposu imha edildi. Güvenlik kaynakları, örgütün sınırda yuvalanması ve Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturmaya çalışmasına asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.


#MİT
#PKK/YPG
#Suriye
#Kamışlı

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