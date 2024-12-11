N harfi ile başlayan isimler, hem kız hem de erkek çocukları için oldukça geniş bir yelpaze sunar. Bu isimler, genellikle anlamlı, köklü ve kültürel bir geçmişe sahiptir. N harfi, isimlere hem zarif bir dokunuş katar hem de güçlü bir anlam ifade eder. N ile başlayan isimler, hem geleneksel hem de modern ailelerin tercih ettiği isimler arasında yer alır. İşte N harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri.
Bebeklerine isim arayan ebeveynler için N harfiyle başlayan isimler oldukça popüler bir seçenektir. Bu isimler, hem Türkiye'de hem de diğer kültürlerde sıklıkla kullanılır. N harfi ile başlayan isimler, hem aile büyüklerinin isimlerini devam ettirmek isteyenler hem de tamamen özgün bir isim arayanlar için alternatifler sunar. N harfi, isimlere hem klasik bir dokunuş hem de modern bir hava katabilir. İşte N harfiyle başlayan isimler.
N harfi ile başlayan kız isimleri:
Nazlı
Nahide
Narin
Nazan
Necla
Neslihan
Nehir
Nisan
Nur
Nisa
Nuray
Naz
Neriman
Neva
Nergis
Nihan
Neşe
N harfi ile başlayan erkek isimleri
Nadir
Nazım
Nihat
Nejat
Necip
Numan
Nuri
Nevzat
Nefir
Nafi
Nail
Nasuh
Nedim
Neşat
Noyan
Nuh