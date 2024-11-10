G harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri

G harfi ile başlayan kız isimleri, hem klasik hem de modern seçenekler sunar. Gül, Gamze, Gülşah gibi geleneksel isimler olduğu kadar Gizem, Güneş, Gökçe gibi modern ve anlamlı isimler de oldukça popülerdir. Bu isimler, kız çocuklarına özgü özellikleri ve anlamlarıyla öne çıkar. Gül, güzelliği ve sevecenliği, Gizem, gizemli ve çekici bir kişiliği temsil ederken, Güneş ise enerjik ve sıcakkanlı bir karakteri ifade eder. Peki G harfi ile hangi isimler var?