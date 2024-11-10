G harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri arayanlar için birçok seçenek bulunmaktadır. G harfiyle başlayan kız isimleri arasında Gül, Gökçe, Gülsüm ve Gülşah gibi isimler öne çıkmaktadır. G harfi ile başlayan erkek isimlerinde ise Gökhan, Gürkan, Galip ve Giray gibi isimler popüler tercihler arasında yer almaktadır. G harfiyle başlayan isimler, anlamları ve kulağa hoş gelen yapılarıyla ebeveynler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. İşte G harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri.
G harfi ile başlayan kız isimleri, hem klasik hem de modern seçenekler sunar. Gül, Gamze, Gülşah gibi geleneksel isimler olduğu kadar Gizem, Güneş, Gökçe gibi modern ve anlamlı isimler de oldukça popülerdir. Bu isimler, kız çocuklarına özgü özellikleri ve anlamlarıyla öne çıkar. Gül, güzelliği ve sevecenliği, Gizem, gizemli ve çekici bir kişiliği temsil ederken, Güneş ise enerjik ve sıcakkanlı bir karakteri ifade eder. Peki G harfi ile hangi isimler var?
G harfi ile başlayan isimler, genellikle doğa, gökyüzü, güzellik ve güç gibi olumlu anlamlara gelir. Bu isimler, çocuklara verildiğinde onların kişiliklerine olumlu etkilerde bulunabilir. Gül, Gamze, Gökçe gibi isimler kız çocuklarına özgü özellikleri vurgularken, Gökhan, Gürkan, Göktuğ gibi isimler erkek çocuklarının güçlü ve kararlı karakterlerini yansıtır. Bebeklerinize isim seçerken, hem anlamına hem de telaffuzuna dikkat etmek önemlidir. Peki G ile erkek ve kız adı ne var?
G harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri
İşte G harfi ile başlayan kız ve erkek ismi:
G harfi ile başlayan kız isimleri
- Gül
- Gaye
- Gamze
- Gülşah
- Gönül
- Güzide
- Gizem
- Gülben
- Gülçin
- Gülperi
- Gülistan
- Güliz
- Günay
- Güler
- Gülay
G harfi ile başlayan erkek isimleri
- Gökhan
- Gaffar
- Güray
- Galip
- Gökçe
- Gürkan
- Güven
- Günay
- Gökdeniz
- Gürbüz
- Gencay
- Gökberk
- Günhan
- Göktuğ
- Gürsel