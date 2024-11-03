Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
D harfiyle hangi isimler var? D ile başlayan kız ve erkek isimleri

D harfiyle hangi isimler var? D ile başlayan kız ve erkek isimleri

16:273/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
D harfiyle başlayan kız ve erkek isimleri
D harfiyle başlayan kız ve erkek isimleri

D harfi ile eşleşen kız ve erkek isimleri arasında oldukça popüler seçenekler bulunmaktadır. Derya, Dilan, Defne gibi isimler kızlar için tercih edilirken, erkeklerde ise Doğan, Doruk, Deniz ve Davut isimlerini öne çıkarır. Bu isimlerle, hem modern hem de geleneksel olarak sıklıkla kullanılan D harfiyle başlık isimleri arasında yer alır ve geniş bir yelpazede tercih edilir. İşte D harfi ile başlayan kız isimleri ve erkek isimleri.

D harfi ile başlayan kız isimleri,
hem geleneksel hem de modern anlamlara sahip birçok seçeneği barındırır. Dilara, Defne gibi doğa ile özdeşleşen isimler olduğu gibi, Damla, Duygu gibi daha içsel anlamlara sahip isimler de sıklıkla tercih edilir. Bu isimler, kız çocuklarına özel anlamlar yükleyerek onların kimliklerine katkıda bulunur.

Erkek çocukları için de D harfi ile başlayan birçok anlamlı isim bulunmaktadır. Demir, Deniz, Doruk gibi güçlü ve özgün anlamlara sahip isimler, erkek çocuklarının karakterlerine uygun olarak seçilir. Daha geleneksel isimlerden olan Davut veya daha modern isimlerden olan Deniz, ebeveynlerin tercihleri arasında yer almakta. İşte B ile başlayan isimler.

D harfi ile başlayan kız isimleri

  • Derya
  • Defne
  • Dilan
  • Derya
  • Dilara
  • Damla
  • Duygu
  • Derin
  • Dilber
  • Dicle

D harfi ile başlayan erkekler isimleri

  • Doğan
  • Deniz
  • Doruk
  • Davut
  • Derviş
  • Durmuş
  • Dündar
  • Demir
  • Deha
  • Dinçer
#D harfi ile başlayan kız isimleri
#D harfi ile başlayan erkek isimleri
#D ile başlayan isimler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
D harfi ile eşya var mı? D harfi ile başlayan eşyalar