D harfiyle başlayan kız ve erkek isimleri
D harfi ile eşleşen kız ve erkek isimleri arasında oldukça popüler seçenekler bulunmaktadır. Derya, Dilan, Defne gibi isimler kızlar için tercih edilirken, erkeklerde ise Doğan, Doruk, Deniz ve Davut isimlerini öne çıkarır. Bu isimlerle, hem modern hem de geleneksel olarak sıklıkla kullanılan D harfiyle başlık isimleri arasında yer alır ve geniş bir yelpazede tercih edilir. İşte D harfi ile başlayan kız isimleri ve erkek isimleri.
D harfi ile başlayan kız isimleri,
hem geleneksel hem de modern anlamlara sahip birçok seçeneği barındırır. Dilara, Defne gibi doğa ile özdeşleşen isimler olduğu gibi, Damla, Duygu gibi daha içsel anlamlara sahip isimler de sıklıkla tercih edilir. Bu isimler, kız çocuklarına özel anlamlar yükleyerek onların kimliklerine katkıda bulunur.
Erkek çocukları için de D harfi ile başlayan birçok anlamlı isim bulunmaktadır. Demir, Deniz, Doruk gibi güçlü ve özgün anlamlara sahip isimler, erkek çocuklarının karakterlerine uygun olarak seçilir. Daha geleneksel isimlerden olan Davut veya daha modern isimlerden olan Deniz, ebeveynlerin tercihleri arasında yer almakta. İşte B ile başlayan isimler.
D harfi ile başlayan kız isimleri
D harfi ile başlayan kız isimleri
- Derya
- Defne
- Dilan
- Derya
- Dilara
- Damla
- Duygu
- Derin
- Dilber
- Dicle
D harfi ile başlayan erkekler isimleri
D harfi ile başlayan erkekler isimleri
- Doğan
- Deniz
- Doruk
- Davut
- Derviş
- Durmuş
- Dündar
- Demir
- Deha
- Dinçer
#D harfi ile başlayan kız isimleri
#D harfi ile başlayan erkek isimleri
#D ile başlayan isimler