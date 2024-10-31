B harfiyle başlayan kız ve erkek isimleri
B harfi ile başlayan isimler, Türkçe ve diğer dillerde oldukça yaygın kullanılan ve güzel anlamlara sahip birçok ismi içerir. Hem kız hem de erkek çocukları için tercih edilen bu isimler, bebeklere verilen anlamlı ve özel isimler arasında yer alır. B harfi ile başlayan kız isimleri arasında Beyza, Betül, Berfin gibi dini kökenli isimler olurken, B harfi ile başlayan erkek isimleri ise Berat, Burak, Berk gibi daha güçlü ve erkeksi anlamlara sahip isimlerden oluşur. İşte B harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri.
B harfi ile eşleşen kız ve erkek isimleri arasında birçok popüler seçenek bulunmaktadır. B harfi ile başlayan kız isimlerinden bazıları Beyza, Buse, Berrak ve Berfin iken; Erkek isimleri arasında Baran, Batuhan, Burak ve Berk gibi isimler öne çıkıyor. B harfi ile başlayan isimler, hem modern hem de geleneksel seçeneklerle birlikte sıklıkla tercih edilmektedir.
B harfi ile başlayan kız isimleri
B harfi ile başlayan kız isimleri
- Bahar
- Berfin
- Beyza
- Büşra
- Banu
- En iyi
- Sintine
- Begüm
- Belinay
- Burçin
B harfi ile başlayan erkek isimleri
B harfi ile başlayan erkek isimleri
- Baran
- Berk
- Burak
- Bilal
- Batuhan
- Bora
- Beytullah
- Bülent
- Buğra
- Bedir
#B Harfi İle Başlayan Kız İsimleri
#B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
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