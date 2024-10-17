Z harfi ile başlayan hayvanlar

, doğada farklı türlerde ve boyutlarda karşımıza çıkar. Z harfi ile başlayan hayvan isimleri arasında zebra, zürafa gibi herkesin bildiği popüler hayvanlar olduğu gibi, zargana, zingel gibi daha az bilinen deniz canlıları da yer alır.

Z harfi ile başlayan hangi hayvan var