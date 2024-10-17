Z harfi ile başlayan bitkiler ve isimleri...

Z harfi ile başlayan bitkiler, doğada ve mutfaklarımızda sıkça karşılaştığımız birçok türü içerir. Z harfi ile başlayan bitki isimleri arasında zencefil, zerdeçal, zambak gibi oldukça bilinenler olduğu gibi, biraz daha az duyulmuş olanlar da mevcuttur. Z harfi ile başlayan hangi bitkiler var diye merak ediyorsanız, zeytin, zakkum gibi örnekleri de ekleyebiliriz. Bu bitkiler, farklı özellikleri, kullanım alanları ve yetişme koşullarıyla dikkat çeker.