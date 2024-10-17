Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
T Harfi İle Başlayan Kız, Erkek, Eşya, Bitki, Hayvan ve Şehir İsimleri

T Harfi İle Başlayan Kız, Erkek, Eşya, Bitki, Hayvan ve Şehir İsimleri

15:0417/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
T harfi ile başlayan isimler
T harfi ile başlayan isimler

İsim-Şehir oyunu, her yaştan insanın keyifle oynadığı zihin geliştirici bir klasik olarak biliniyor. Oyuncuların belirli harflerle isim, şehir, hayvan ve bitki gibi kategorileri doldurarak yarıştığı bu oyun, kağıt ve kalemle oynanıyor. Eğlenceli ve düşündürücü yapısıyla dikkat çeken oyun, özellikle arkadaş ve aile buluşmalarında sıkça tercih ediliyor. Kalabalık gruplar halinde oynandığında daha da keyifli hale gelen isim-şehir oyunu, zihin geliştirme ve kelime haznesini genişletme gibi faydalar sunuyor.

T harfi, Türk alfabesinin 24. sırasında yer alan ünsüz ve sert bir sessiz harftir. İsim-Şehir oyunu için T harfiyle başlayan birçok farklı kategori bulunabilir. Bu harf, kelime çeşitliliği açısından zengin seçenekler sunar. İşte, T harfi ile başlayan bazı örnekler...

T Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Tamay: Dolunay


Tan: Gün doğmadan önceki alacakaranlık


Tanay: Secde eden


Tandan: Tan vaktinde doğan


Tane: Adet


Tanegül: Biricik gül


Tanem: Benim tanem, birtanem anlamında


Tansel: Sabah aydınlığı


Tanseli: Tan seli.


Tansu: Göklere yakışır


Tanyel: Katıksız, arı, seçilmiş


Tanyeli: Tan vakti esen yel


Tanyeri: Güneş doğmak üzereyken, ufukta hafifçe aydınlanan yer


Tanzer: Güneş doğduğunda gökyüzünün aldığı kızıl renk


Tara: Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad


Tardu: Armağan, hediye


Tatar: Bir Türk kavmi


Tatu: Barış,


Taybe: Medine-i Münevvere


Taylan: Uzun boylu


Tayyibe: Helal, çok temiz olan


Taze: Körpe, genç


Tazegül: Yeni açan gül


Tebessüm: Gülümseme, hafif gülme durumu


Tennur: Yüksek, ulu


Tezel: Eli tez


Tezer: Hızlı, çevik


Tomris: Savaşçı kadın hükümdar


Tuba: Cennette bulunduğuna inanılan ağaç


Tuğçe: 1) Hakanın eşi. 2) Küçük ve güzel tuğ.


Tuna: Çok bol, gösterişli, Avrupa’nın ikinci büyük ırmağı


Tunay: Gece doğan ay


Tülay: Tülden yapılmış ay


Tülin: Ayın çevresindeki hale


Tümay: Dolunay


Tünay: Gece doğan ay


Türkan: Benzerlerinin arasında ayrılan


Türkü: Hece vezniyle yazılmış koşuk


Tüzün: Düzenli, doğru

T Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları


Tabgaç: Ulu, saygıdeğer.


Tacal: “Üstün ol, baş ol” anlamında kullanılan bir ad.


Tacettin: Taca ait


Taci: Taç ile ilgili


Tacim: Noktalama.


Tacir: Ticareti meslek edinmiş olan kimse.


Tacver: Taç sahibi padişah.


Taçkın: Gurur


Tagay: Silah. 2. Annenin erkek kardeşi, dayı.


Tağ: Dağ.


Tağalp: Dağ gibi yiğit


Tağar: Kap, çanak, küp, çömlek.


Tağay: Silah. 2. Annenin erkek kardeşi, dayı. – bk. Tagay


Tağman: Dağ gibi iri yarı, gösterişli kimse.


Tahir: Pak, temiz


Tahsin: Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam


Taip: Tövbe eden.


Takdir: Beğenme, değer verme.


Taki: Günahtan, haramdan kaçınan, dinine bağlı kimse.


Takiyettin: Dindar, mümin.


Talas: Rüzgârın kaldırdığı toz; fırtına; kasırga


Talat: Yüz, surat, çehre


Talay: Büyük deniz, büyük nehir


Talayer: Çok yiğit, deniz eri denizci


Talayhan: Dal gibi kağan


Talaykan: Denizci bir soydan gelen kimse.


Talaykoç: Denizci yiğit.


Talaykurt: Denizci yiğit.


Talaykut: Mutlu denizci.


Talayman: Deniz adamı, denizci.


Talaz: Dalga, kasırga


T Harfi İle Başlayan Bitki:


- Turp


- Tere

T Harfi İle Başlayan Eşya:


- Tabure


- Tahta


- Torba


- Toka


- Takı


- Tarak


- Tencere


- Tabanca


- Tabut


- Tablet


- Telefon


- Tabak


- Tablo


- Taç


- Tüfek


- Tesbih


- Tas


- Top


- Tüp


- Tava


- Tuzluk


- Törpü


- Tütsü


- Tulum

T Harfi İle Başlayan Hayvan:


- Tavşan


- Tilki


- Tırtıl


- Timsah


- Tekir balığı


- Tarantula


- Tavus kuşu


T Harfi İle Başlayan Şehir:


- Trabzon


- Tunceli


- Tekirdağ


- Tokat

#t harfi
#isim
#şehir
#eşya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan saatleri | 18 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri