T Harfi İle Başlayan Kız, Erkek, Eşya, Bitki, Hayvan ve Şehir İsimleri

T harfi, Türk alfabesinin 24. sırasında yer alan ünsüz ve sert bir sessiz harftir. İsim-Şehir oyunu için T harfiyle başlayan birçok farklı kategori bulunabilir. Bu harf, kelime çeşitliliği açısından zengin seçenekler sunar. İşte, T harfi ile başlayan bazı örnekler...