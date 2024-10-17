T Harfi İle Başlayan Kız, Erkek, Eşya, Bitki, Hayvan ve Şehir İsimleri

İsim-Şehir oyunu, her yaştan insanın keyifle oynadığı zihin geliştirici bir klasik olarak biliniyor. Oyuncuların belirli harflerle isim, şehir, hayvan ve bitki gibi kategorileri doldurarak yarıştığı bu oyun, kağıt ve kalemle oynanıyor. Eğlenceli ve düşündürücü yapısıyla dikkat çeken oyun, özellikle arkadaş ve aile buluşmalarında sıkça tercih ediliyor. Kalabalık gruplar halinde oynandığında daha da keyifli hale gelen isim-şehir oyunu, zihin geliştirme ve kelime haznesini genişletme gibi faydalar sunuyor.
T harfi, Türk alfabesinin 24. sırasında yer alan ünsüz ve sert bir sessiz harftir. İsim-Şehir oyunu için T harfiyle başlayan birçok farklı kategori bulunabilir. Bu harf, kelime çeşitliliği açısından zengin seçenekler sunar. İşte, T harfi ile başlayan bazı örnekler...
T Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
Tamay: Dolunay
Tan: Gün doğmadan önceki alacakaranlık
Tanay: Secde eden
Tandan: Tan vaktinde doğan
Tane: Adet
Tanegül: Biricik gül
Tanem: Benim tanem, birtanem anlamında
Tansel: Sabah aydınlığı
Tanseli: Tan seli.
Tansu: Göklere yakışır
Tanyel: Katıksız, arı, seçilmiş
Tanyeli: Tan vakti esen yel
Tanyeri: Güneş doğmak üzereyken, ufukta hafifçe aydınlanan yer
Tanzer: Güneş doğduğunda gökyüzünün aldığı kızıl renk
Tara: Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad
Tardu: Armağan, hediye
Tatar: Bir Türk kavmi
Tatu: Barış,
Taybe: Medine-i Münevvere
Taylan: Uzun boylu
Tayyibe: Helal, çok temiz olan
Taze: Körpe, genç
Tazegül: Yeni açan gül
Tebessüm: Gülümseme, hafif gülme durumu
Tennur: Yüksek, ulu
Tezel: Eli tez
Tezer: Hızlı, çevik
Tomris: Savaşçı kadın hükümdar
Tuba: Cennette bulunduğuna inanılan ağaç
Tuğçe: 1) Hakanın eşi. 2) Küçük ve güzel tuğ.
Tuna: Çok bol, gösterişli, Avrupa’nın ikinci büyük ırmağı
Tunay: Gece doğan ay
Tülay: Tülden yapılmış ay
Tülin: Ayın çevresindeki hale
Tümay: Dolunay
Tünay: Gece doğan ay
Türkan: Benzerlerinin arasında ayrılan
Türkü: Hece vezniyle yazılmış koşuk
Tüzün: Düzenli, doğru
T Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları
Tabgaç: Ulu, saygıdeğer.
Tacal: “Üstün ol, baş ol” anlamında kullanılan bir ad.
Tacettin: Taca ait
Taci: Taç ile ilgili
Tacim: Noktalama.
Tacir: Ticareti meslek edinmiş olan kimse.
Tacver: Taç sahibi padişah.
Taçkın: Gurur
Tagay: Silah. 2. Annenin erkek kardeşi, dayı.
Tağ: Dağ.
Tağalp: Dağ gibi yiğit
Tağar: Kap, çanak, küp, çömlek.
Tağay: Silah. 2. Annenin erkek kardeşi, dayı. – bk. Tagay
Tağman: Dağ gibi iri yarı, gösterişli kimse.
Tahir: Pak, temiz
Tahsin: Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
Taip: Tövbe eden.
Takdir: Beğenme, değer verme.
Taki: Günahtan, haramdan kaçınan, dinine bağlı kimse.
Takiyettin: Dindar, mümin.
Talas: Rüzgârın kaldırdığı toz; fırtına; kasırga
Talat: Yüz, surat, çehre
Talay: Büyük deniz, büyük nehir
Talayer: Çok yiğit, deniz eri denizci
Talayhan: Dal gibi kağan
Talaykan: Denizci bir soydan gelen kimse.
Talaykoç: Denizci yiğit.
Talaykurt: Denizci yiğit.
Talaykut: Mutlu denizci.
Talayman: Deniz adamı, denizci.
Talaz: Dalga, kasırga
T Harfi İle Başlayan Bitki:
- Turp
- Tere
T Harfi İle Başlayan Eşya:
- Tabure
- Tahta
- Torba
- Toka
- Takı
- Tarak
- Tencere
- Tabanca
- Tabut
- Tablet
- Telefon
- Tabak
- Tablo
- Taç
- Tüfek
- Tesbih
- Tas
- Top
- Tüp
- Tava
- Tuzluk
- Törpü
- Tütsü
- Tulum
T Harfi İle Başlayan Hayvan:
- Tavşan
- Tilki
- Tırtıl
- Timsah
- Tekir balığı
- Tarantula
- Tavus kuşu
T Harfi İle Başlayan Şehir:
- Trabzon
- Tunceli
- Tekirdağ
- Tokat