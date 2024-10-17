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Z harfi ile başlayan şehir isimleri

Z harfi ile başlayan şehir isimleri

15:3817/10/2024, الخميس
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Türkiye’de ve Dünya’da Z harfi ile başlayan şehir isimleri
Türkiye’de ve Dünya’da Z harfi ile başlayan şehir isimleri

Z harfi ile başlayan şehir isimleri, coğrafya meraklıları ve bilgi yarışmalarına hazırlananlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Z harfiyle başlayan şehirler arasında Zonguldak, Zagreb, ve Zurich öne çıkmaktadır. Türkiye’de Z harfi ile başlayan şehirlerden biri olan Zonguldak, Karadeniz Bölgesi'nde yer alır ve kömür madenleri ile ünlüdür. İşte Türkiye’de ve Dünya’da Z harfi ile başlayan şehir isimleri.

Z harfi ile başlayan şehirler, dünya genelinde çeşitli coğrafyalarda karşımıza çıkar. Türkiye sınırları içerisinde Z harfiyle başlayan tek şehir Zonguldak'tır. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Zonguldak, kömür madenleri ve limanıyla bilinir. Dünya genelinde ise Z harfi ile başlayan şehir isimleri arasında Zürih (İsviçre), Zaragoza (İspanya), Zahedan (İran) gibi şehirler yer alır. Z harfiyle başlayan şehirler, farklı kültür ve coğrafyalara ait örnekler sunarak hem ülkemizde hem de dünya genelinde önemli yerler arasında yer alır. İşte Z harfi ile başlayan şehirler ve isimleri.

Türkiye’de Z Harfi ile Başlayan Şehirler

Zonguldak: Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve kömür madenciliği ile tanınan bir ilimizdir.

Z harfi ile başlayan şehirler

  • Zürih: İsviçre'nin en büyük şehirlerinden biri ve finans merkezi.
  • Zanzibar: Tanzanya'ya bağlı özerk bir ada bölgesi ve şehir. Afrika'nın doğusunda yer alan Zanzibar, beyaz kumlu plajları, baharatları ve tarihi taş evleriyle ünlü bir adadır.
  • Zagreb: Hırvatistan'ın başkenti ve en büyük şehri. Zagreb, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkar.
  • Zaragoza: İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan önemli bir şehir.
  • Zabol: İran'ın güneydoğusunda bir şehir.
  • Zaporizhzhia: Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan önemli bir sanayi şehri. Zaporijya ya da Zaporijjia Rus İmparatorluğu döneminde 1921'e kadar: Александровск / Aleksandrovsk, Dinyeper Nehri'nin sahilinde bulunan ve Ukrayna'nın Zaporijya Oblastı'nın idarî merkezi olan şehir.
  • Zabrze: Polonya'da bir şehir, Silezya bölgesinde yer alır.
  • Zapatoca (Kolombiya): Kuzeydoğu Kolombiya'daki Santander Departmanında bir kasab
  • Zanesville (ABD): Zanesville, ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Muskingum ilçesinin merkezi olan şehirdir.
  • Zacatecas (Meksika): Zacatecas, Meksika'nın orta-kuzey kesiminde yer alan ve Zacatecas eyaletinin merkezi olan şehirdir. 2.459 m rakımlı bir koyukta yer alır.
  • Zoersel (Belçika): Zoersel, Belçika'nın Anvers eyaletinde bulunan bir belediyedir.
  • Zakynthos (Yunanistan): Zanta, Zakesna ya da Zakilda, İyon Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır.
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