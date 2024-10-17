Z harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri, ebeveynlerin nadir ve farklı isim arayışlarında sıkça tercih ettiği isim gruplarındandır. Zeynep, Zümra, Zeliha gibi Z harfi ile başlayan kız isimleri popüler seçenekler arasında yer alırken; Zekeriya, Zahid, Ziya gibi Z harfi ile başlayan erkek isimleri de güçlü anlamlarıyla dikkat çekmektedir. Çocuğuna farklı ve akılda kalıcı bir isim koymak isteyenler için Z harfi ile başlayan isimler geniş bir seçenek sunar ve bu isimler modern ve geleneksel seçenekleri bir arada barındırır. İşte z harfi ile başlayan kız isimleri ve erkek isimleri…
Z harfi ile başlayan isimler, hem kız hem de erkek çocukları için oldukça özel ve anlamlı seçenekler sunar. Z harfi ile başlayan kız isimleri arasında Zahide, Zümrüt, Zeynep gibi klasik ve anlamlı isimler olduğu gibi, daha modern ve farklı anlamlara gelen Zara, Zilan gibi isimler de bulunur. Z harfi ile başlayan erkek isimleri arasında ise Zafer, Zahir, Zeki gibi güçlü ve anlamlı isimler öne çıkar. Bu isimler, çocuklarınıza özel ve anlamlı bir kimlik kazandırabilir. Peki Z harfi ile başlayan erkek isimleri hangileri? Z harfiyle başlayan hangi kız isimleri var? İşte Z harfiyle başlayan bazı erkek isimleri ve anlamları Z harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları...
Z harfiyle başlayan bazı erkek isimleri ve anlamları
Z harfiyle başlayan bazı erkek isimleri ve anlamları şu şekildedir:
- Zafer: Galibiyet, başarı.
- Zahit: Dini ve dünyevi isteklerden elini çekmiş, takva sahibi.
- Zekai: Zekâ sahibi, akıllı.
- Zeki: Çabuk kavrayan, akıllı.
- Zeren: Anlayışlı, kavrayışlı.
- Ziya: Işık, aydınlık.
- Zahit: Dünyadan elini çekmiş, dindar kişi.
- Zühdü: Dini vecibelere bağlı, dünya işlerinden uzak duran anlamına gelir.
- Zahir: Açıkça görülen, belli olan anlamına gelir.
- Ziyad: Artma, çoğalma anlamına gelir.
- Zikra: Anma, hatırlama anlamına gelir.
- Zeynelabidin: Peygamberlerin soyundan gelme anlamına gelir.
- Zekai: Zekâ ile ilgili
- Ziyaeddin: Ziyaettin
- Zorlu: Dayanıklı, yenilmez
- Zübeyir: Yazılı küçük şey
- Zülküf: Makam sahibi
- Zülkarneyn: İki boynuzlu 2. Büyük İskender.
Z harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları
Z harfiyle başlayan kız isimleri hem klasik hem de modern bir havaya sahip olabilir. Bu isimler, anlamlarıyla birlikte çocuğunuza özel bir kimlik kazandırabilir. İşte bazı örnekler:
- Zeynep: Peygamber Efendimizin (s.a.v) kızının adı olmasıyla bilinir, saygıdeğer ve güzel anlamına gelir.
- Zahide: Dinin emirlerini yerine getiren, ibadete düşkün anlamına gelir.
- Zümrüt: Yeşil renkli değerli bir taş olup, güzellik ve zenginliği simgeler.
- Zeliha: Yusuf Peygamber'in karısının adı olarak bilinir, güzel gözlü anlamına gelir.
- Zübeyde: Bilge, akıllı ve güzel anlamına gelir.
- Zara: Parlak yıldız anlamına gelir.
- Zilan: Su perisi anlamına gelir.
- Zeyna: Güzel ve çekici anlamına gelir.
- Zergün: Altın renginde anlamına gelir.
- Zergül: Altın gül anlamına gelir.
- Zeria: Vesile, bahane, sebep, fırsat anlamına gelir.
- Ziynet: Süs, ziynet eşyası anlamına gelir.
- Zikra: Anma, hatırlama anlamına gelir.
- Zeren: Zeki.