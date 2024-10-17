Z harfi ile başlayan eşya isimleri merak konusu oluyor. Günlük hayatta kullanılan birçok eşya, farklı harflerle başlayabilir ve Z harfiyle başlayan bazı eşyalar da ilgi çekmektedir. Örneğin, zımba kağıtları birleştirmek için kullanılan bir ofis malzemesidir. Zil ise kapı veya uyarı amaçlı kullanılan bir araçtır. Ayrıca, züccaciye mağazalarında satılan çeşitli mutfak eşyaları bu kategoriye dahil edilebilir. Z harfi ile başlayan eşya isimleri arasında, zımpara ve zincir de yer alır. Peki Z harfi ile başlayan eşya isimleri hangileri? İşte Z harfiyle başlayan eşya adları…
Z harfi ile başlayan eşyalar, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız birçok ürünü kapsar. Z harfi ile başlayan eşya isimleri arasında zil, zımpara, zarf gibi bilinen nesneler olduğu gibi, zemberek, zıbın gibi daha az duyulmuş olanlar da mevcuttur. Z harfi ile başlayan hangi eşya var diye merak ediyorsanız, zürafa desenli bir oyuncak, zeytinlik, zemin halısı gibi örnekleri de ekleyebiliriz. Bu eşyalar, farklı işlevleri ve malzemeleriyle dikkat çeker.
Z Harfiyle Başlayan Eşya İsimleri
Z harfiyle başlayan birçok farklı eşya bulunmaktadır. Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı eşyaların yanı sıra, daha özel amaçlarla kullanılan eşyalar da bu kategoride yer alır. Z harfiyle başlayan bazı eşya isimleri hangileri? İşte Z harfiyle başlayan bazı eşya örnekleri:
- Zarf: Mektupları içine koymak için kullanılan kağıt kap.
- Zımba: Kağıtları birbirine tutturmak için kullanılan ofis malzemesi.
- Zımpara: Pürüzlü yüzeyleri düzeltmek ve pürüzsüz hale getirmek için kullanılan aşındırıcı malzeme.
- Zil: Kapıların girişinde uyarı veya çağrı amacıyla kullanılan ses çıkaran cihaz.
- Zeytinyağı şişesi: Zeytinyağını saklamak için kullanılan cam veya plastik kap.
- Zeytinlik: Zeytinleri saklamak için kullanılan bir kap veya ağaç.
- Zemin halısı: Zeminleri kaplamak için kullanılan, farklı desen ve renklerde üretilen bir döşeme malzemesi.
- Zurna: Halk müziğinde kullanılan, üflemeli bir Türk halk müziği aletidir.
- Zift: Su geçirmezlik özelliği olan, siyah renkli yapışkan bir madde.
- Ziynet eşyası: Altın, gümüş veya değerli taşlardan yapılmış, süs amacıyla kullanılan eşyalar.
- Zıbın: Bebeklere giydirilen, genellikle pamuklu bir içlik.