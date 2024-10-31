A harfi ile başlayan hayvan isimleri

Doğanın sunduğu zenginlikte, her harf farklı bir bitki dünyasına kapı açar. "A" harfi de bu dünyada oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. A harfi ile başlayan bitkiler, hem ülkemizde hem de dünyanın farklı köşelerinde yetişen, birbirinden farklı özelliklere sahip türleri içerir. Bu bitkiler, tıbbi özellikleri, besin değeri veya sadece estetik görünümüyle dikkat çekerler. Aynısafa, adaçayı, avokado gibi bilinen isimlerin yanı sıra, daha az bilinen birçok bitki türü de bu harfle başlar. İşte A harfi ile başlayan bitki isimleri.