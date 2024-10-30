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A harfi ile başlayan erkek ve kız isimleri hangileri?

A harfi ile başlayan erkek ve kız isimleri hangileri?

17:5830/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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A harfiyle başlayan erkek ve kız isimleri
A harfiyle başlayan erkek ve kız isimleri

A harfi ile başlayan isimler arasında, kız ve erkek çocuklar için birçok popüler seçenek bulunmaktadır. A harfi ile başlayan kız isimleri arasında Ayşe, Asya, Arzu ve Aylin gibi isimleri ön plana çıkarken; A harfi ile başlayan erkek isimleri ise Ahmet, Ali, Arda ve Anıl. Peki A harfiyle başlayan hangi kız isimleri var? İşte A harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları...

Bebek sahibi olmak, hayatın en güzel deneyimlerinden biridir. Bu özel anı ölümsüzleştirmek için seçilen isim, bebeğin kimliğinin ilk yapı taşıdır. A harfi, hem kız hem de erkek isimlerinde sıkça kullanılan ve anlamlı birçok isme ev sahipliği yapar.
A harfi ile başlayan isimler
, genellikle güçlü, özgün ve anlamlı çağrışımlara sahiptir. Bu isimler, bebeğin gelecekteki kişiliğini şekillendiren önemli bir faktördür.
A harfi ile başlayan kız isimleri
arasında Ayşe, Aslı, Aylin, Azra gibi klasik ve popüler isimler olduğu gibi, daha özgün isimler de bulunmaktadır. Bu isimler, genellikle güzellik, zarafet, bilgelik gibi anlamlara gelir.
A harfi ile başlayan erkek isimleri
arasında ise Ahmet, Ali, Ata, Arda gibi yaygın isimlerin yanı sıra, daha az bilinen ancak oldukça anlamlı isimler de yer alır. Bu isimler, genellikle cesaret, güç, liderlik gibi anlamlara gelir.

Bebek ismi seçerken, hem ailenin kültürel değerleri hem de bebeğin geleceği düşünülmelidir. A harfi ile başlayan isimler, hem Türk kültüründe hem de dünya genelinde yaygın olarak kullanılan isimlerdir. Bu isimler, bebeğin hem kendi kültürüne hem de dünya kültürüne ait olduğunu hissetmesini sağlayabilir. A harfi ile başlayan bir isim seçmek, bebeğin hayatı boyunca taşıyacağı özel bir armağan olabilir.

A Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

  • ACAR Becerikli, atılgan
  • ACUN Dünya, varlık
  • ADİL Adaletli
  • AGAH Bilgili, bilen
  • AHMET Övülmeye değer, beğenilmiş
  • AKAY Beyaz ay, dolunay
  • AKEL Dürüst, güvenilir
  • AKGÜN Mutlu, sevinçli gün
  • AKIN 1. Arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olmak, 2. Baskın
  • AKTAÇ Beyaz taç, gelin tacı
  • AKTAN Aydınlık gece
  • ALİ Yüce, ulu
  • ALİCAN Candan, cana yakın
  • ALİŞAN Şanı şerefi en yüksek olan
  • ALKAN Kızıl kan
  • ALKIN Sevdalı, aşık
  • ALP Kahraman, cesur, savaşçı
  • ALPAR Yiğit, cesur
  • ALPASLAN Aslan gibi cesur, savaşçı beyi
  • ALPER Yiğit insan, yiğit erkek
  • ALPEREN Yiğit ve ermiş kişi
  • ALPHAN Yiğit, hükümdar
  • ALPTEKİN Tek yiğit, prens
  • ALTAN Sabah güneş doğarkenki zaman
  • ALTAY Orta Asya’da Tanrı dağı, bir Türk boyu
  • ALTUĞ Kızıl tuğ, al renkli
  • ANIL Amaç, erek, hatırlanmak
  • ANDAÇ Armağan, hediye
  • ARAL Takımada, sıradağlar
  • ARAS Kendisininmiş gibi sahip çıkılan
  • ARCAN Saf, temiz
  • AREL Temiz, dürüst
  • ARDA 1. İşaret olarak yere dikilen çubuk, 2. Ardıl
  • ARGUN Zayıf, güçsüz, dermansız
  • ARGÜN Temiz, aydınlık gün
  • ARIKAN Temiz soy
  • ARIN Temiz, saf, alın
  • ARİF Anlayışlı, tanınmış, meşhur, bilgi sahibi
  • ARKAN Temiz kandan gelen, üstün, galip
  • ARKUT Temiz ve kutlu
  • ARMAN Hasret, özlem, sıkıntı
  • ARSLAN Yırtıcı, güçlü, yiğit
  • ARTUN Kendine güvenen, onurlu
  • ATABERK Şehzade eğitmeni, devlet yetkilisi
  • ATACAN Hoşgörülü, babacan
  • ATAK Canlı, girişken, cömert, nişancı
  • ATAKAN Düşünmeden cesurca işe girişen
  • ATALAY Ünlü, şöhretli
  • ATAMAN Ata kişi, önder
  • ATASOY Ataların soyundan gelen
  • ATİLLA Savaşçı, fatih, büyük, ünlü
  • AVNİ Yardım etmek, yardımda bulunmak
  • AYBERK Ay gibi güzel ve sağlam
  • AYDIN Işıklı, aylı gece, açık, belli, uğurlu
  • AYHAN Ay hakimi
  • AYKUT Ay gibi uğurlu
  • AYTAÇ Ay biçiminde taç
  • AYTEK Ay gibi
  • AYTEKİ Ay şehzadesi, prensi
  • AYTUNÇ Ay gibi güzel, tunç kadar sağlam
  • AZİZ Sevgili, az bulunur, muhterem
  • AZMİ Kararlılık, güçlü, kuvvetli

A Harfi ile Başlayan Kız İsimleri

  • AÇELYA Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki
  • ADA Her tarafı sularla çevrili kara parçası
  • AFİTAP Güneş, çok güzel, parlak yüzlü kadın
  • AHENK Uyum
  • AHSEN Çok güzel, olağanüstü güzel
  • AHU Ceylan, karaca, çok güzel, ince, zarif kadın
  • AHUCAN Çok güzel dost
  • AHUEDA Nazlı güzel
  • AHUELA Çok güzel gözlü
  • AHUGÜL Çok güzel
  • AHUNAZ Nazlı güzel, nazenin
  • AHUNİSA Çok güzel kadın
  • AHUNUR Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan
  • AJDA Filiz, sürgün, çok genç
  • AJLAN Hızlı, çabuk, telaşlı
  • AKASYA Güzel kokulu bir süs bitkisi
  • AKEL Eli uğurlu
  • AKGÜN Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün
  • AKSEV Aydınlığı sev, ışık saç
  • AKSU Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı
  • AKŞIN Beyaz tenli kadın
  • AKTAN Ak renkli tan, kutlu tan, uğurlu tan
  • ALA Ela karışık renkli, alaca, benekli, tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
  • ALAGÜL Çok renkli gül
  • ALBA Sevgililerin ayrılışını konu alan bir Fransız şarkı türü
  • ALÇİÇEK Kırmızı çiçek
  • ALÇİN Kızıl renkli küçük bir kuş
  • ALEDA Nazlı, kaprisli
  • ALEV Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
  • ALEYNA Bizim üzerimize olsun
  • ALGIN Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
  • ALGÜL Kırmızı gül, gül kırmızısı
  • ALIM Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
  • ALMİLA Kırmızı elma
  • ALMİRA Ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık
  • ALPİKE Kahraman kraliçe
  • AMİNE Yüreğinde korku olmayan
  • ANDAÇ Anılar, hatıralar
  • ANIL Başkaları tarafından hatırlanan
  • ANKA Kaf Dağı’nda bulunduğu söylenen masal kuşu
  • ARIN Temiz, saf
  • ARKIN Yavaş, ağır, sakin
  • ARMAĞAN Hediye, ödül
  • ARMİNA Emine, korkusuz, yürekli
  • ARNİSA Çok namuslu kadın
  • ARSU Su kadar berrak
  • ARYA Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı
  • ARZU Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek
  • ARZUCAN Candan isteyen
  • ARZUGÜL İstenilen, beğenilen gül
  • ARZUM İsteğim, dileğim, hevesim
  • ARZUNAZ Naz yapan, nazenin
  • ASENA Dişi kurt, güzel kız
  • ASLI Temelli, köklü. Bir şeyin benzeri
  • ASLICAN Özü can gibi sevgili
  • ASLIHAN Han soyundan gelen
  • ASLINAZ Nazlı olması geçmişinden gelen
  • ASLINUR Nur saçan bir geçmişi olan
  • ASU Huysuz, isyan eden, afacan
  • ASUDE Rahat, huzur içinde olan
  • ASUELA Ela gözlü yaramaz
  • ASUMAN Gökyüzü
  • ASYA Dünyanın en büyük kıtası
  • AŞINA Bildik, tanıdık
  • ATİYE Bağış, bahşiş, ihsan. Hediye
  • ATLAS Mitolojide dunyayı sırtında taşıdığına inanılan Tanrı
  • AYBEN Ben ayım anlamında
  • AYBENİZ Ay gibi parlak tenli, ay benizli
  • AYBİKE Ay gibi güzel kız
  • AYBİRGEN Ay veren
  • AYCAN Ay gibi sevilen, aydınlık can
  • AYÇA Yay biçimindeki ay, hilal
  • AYÇAĞ Ay gibi parlak çağ
  • AYDA Dere kıyılarında yetişen bir bitki
  • AYDAN Güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel
  • AYDENİZ Hem ay hem de deniz
  • AYDONAT Işık donat, parlaklık donat anlamında
  • AYEVİ Ay çevresinde oluşan ışık çemberi
  • AYGEN Gönül arkadaşı
  • AYGÖNÜL Güzel gönüllü
  • AYKAL Ay gibi parlak ve ışıklı kal
  • AYLA Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi
  • AYLAN Ay gibi güzel değerlere sahip olan
  • AYLİN Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çembe
  • AYNUR Ay ışığı
  • AYPERİ Ay ve peri gibi çok güzel
  • AYSAR Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse
  • AYSEL Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan
  • AYSEMA Ay gibi parıldayan yüz
  • AYSEREN Güzelliğini gözler önüne seren
  • AYSIN Sen aysın, ay kadar güzelsin
  • AYSU Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak
  • AYSUN Ay gibi ışıltılı ve güzel
  • AYŞE Rahat ve huzur içinde yaşayan
  • AYŞEGÜL Güller içinde mutlu yaşayan
  • AYŞEN Neşeli, gülen, aydınlık
  • AYŞIL Ay ışığı
  • AYŞİN Parlak ışık saçan
  • AYTEN Güzel bir tene sahip olan
  • AYTU Aya benzeyen tuğlu
  • AZİZE Saygın, sevgili, kutsal
  • AZRA Üstünde hiç yürünmemiş kum, yeni yetme kız
#A harfi ile başlayan kız isimleri
#A harfi ile başlayan isimler
#A harfi ile başlayan erkek isimleri

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