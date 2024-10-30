A harfi ile başlayan isimler arasında, kız ve erkek çocuklar için birçok popüler seçenek bulunmaktadır. A harfi ile başlayan kız isimleri arasında Ayşe, Asya, Arzu ve Aylin gibi isimleri ön plana çıkarken; A harfi ile başlayan erkek isimleri ise Ahmet, Ali, Arda ve Anıl. Peki A harfiyle başlayan hangi kız isimleri var? İşte A harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları...
Bebek ismi seçerken, hem ailenin kültürel değerleri hem de bebeğin geleceği düşünülmelidir. A harfi ile başlayan isimler, hem Türk kültüründe hem de dünya genelinde yaygın olarak kullanılan isimlerdir. Bu isimler, bebeğin hem kendi kültürüne hem de dünya kültürüne ait olduğunu hissetmesini sağlayabilir. A harfi ile başlayan bir isim seçmek, bebeğin hayatı boyunca taşıyacağı özel bir armağan olabilir.
A Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
- ACAR Becerikli, atılgan
- ACUN Dünya, varlık
- ADİL Adaletli
- AGAH Bilgili, bilen
- AHMET Övülmeye değer, beğenilmiş
- AKAY Beyaz ay, dolunay
- AKEL Dürüst, güvenilir
- AKGÜN Mutlu, sevinçli gün
- AKIN 1. Arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olmak, 2. Baskın
- AKTAÇ Beyaz taç, gelin tacı
- AKTAN Aydınlık gece
- ALİ Yüce, ulu
- ALİCAN Candan, cana yakın
- ALİŞAN Şanı şerefi en yüksek olan
- ALKAN Kızıl kan
- ALKIN Sevdalı, aşık
- ALP Kahraman, cesur, savaşçı
- ALPAR Yiğit, cesur
- ALPASLAN Aslan gibi cesur, savaşçı beyi
- ALPER Yiğit insan, yiğit erkek
- ALPEREN Yiğit ve ermiş kişi
- ALPHAN Yiğit, hükümdar
- ALPTEKİN Tek yiğit, prens
- ALTAN Sabah güneş doğarkenki zaman
- ALTAY Orta Asya’da Tanrı dağı, bir Türk boyu
- ALTUĞ Kızıl tuğ, al renkli
- ANIL Amaç, erek, hatırlanmak
- ANDAÇ Armağan, hediye
- ARAL Takımada, sıradağlar
- ARAS Kendisininmiş gibi sahip çıkılan
- ARCAN Saf, temiz
- AREL Temiz, dürüst
- ARDA 1. İşaret olarak yere dikilen çubuk, 2. Ardıl
- ARGUN Zayıf, güçsüz, dermansız
- ARGÜN Temiz, aydınlık gün
- ARIKAN Temiz soy
- ARIN Temiz, saf, alın
- ARİF Anlayışlı, tanınmış, meşhur, bilgi sahibi
- ARKAN Temiz kandan gelen, üstün, galip
- ARKUT Temiz ve kutlu
- ARMAN Hasret, özlem, sıkıntı
- ARSLAN Yırtıcı, güçlü, yiğit
- ARTUN Kendine güvenen, onurlu
- ATABERK Şehzade eğitmeni, devlet yetkilisi
- ATACAN Hoşgörülü, babacan
- ATAK Canlı, girişken, cömert, nişancı
- ATAKAN Düşünmeden cesurca işe girişen
- ATALAY Ünlü, şöhretli
- ATAMAN Ata kişi, önder
- ATASOY Ataların soyundan gelen
- ATİLLA Savaşçı, fatih, büyük, ünlü
- AVNİ Yardım etmek, yardımda bulunmak
- AYBERK Ay gibi güzel ve sağlam
- AYDIN Işıklı, aylı gece, açık, belli, uğurlu
- AYHAN Ay hakimi
- AYKUT Ay gibi uğurlu
- AYTAÇ Ay biçiminde taç
- AYTEK Ay gibi
- AYTEKİ Ay şehzadesi, prensi
- AYTUNÇ Ay gibi güzel, tunç kadar sağlam
- AZİZ Sevgili, az bulunur, muhterem
- AZMİ Kararlılık, güçlü, kuvvetli
A Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
- AÇELYA Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki
- ADA Her tarafı sularla çevrili kara parçası
- AFİTAP Güneş, çok güzel, parlak yüzlü kadın
- AHENK Uyum
- AHSEN Çok güzel, olağanüstü güzel
- AHU Ceylan, karaca, çok güzel, ince, zarif kadın
- AHUCAN Çok güzel dost
- AHUEDA Nazlı güzel
- AHUELA Çok güzel gözlü
- AHUGÜL Çok güzel
- AHUNAZ Nazlı güzel, nazenin
- AHUNİSA Çok güzel kadın
- AHUNUR Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan
- AJDA Filiz, sürgün, çok genç
- AJLAN Hızlı, çabuk, telaşlı
- AKASYA Güzel kokulu bir süs bitkisi
- AKEL Eli uğurlu
- AKGÜN Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün
- AKSEV Aydınlığı sev, ışık saç
- AKSU Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı
- AKŞIN Beyaz tenli kadın
- AKTAN Ak renkli tan, kutlu tan, uğurlu tan
- ALA Ela karışık renkli, alaca, benekli, tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
- ALAGÜL Çok renkli gül
- ALBA Sevgililerin ayrılışını konu alan bir Fransız şarkı türü
- ALÇİÇEK Kırmızı çiçek
- ALÇİN Kızıl renkli küçük bir kuş
- ALEDA Nazlı, kaprisli
- ALEV Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
- ALEYNA Bizim üzerimize olsun
- ALGIN Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
- ALGÜL Kırmızı gül, gül kırmızısı
- ALIM Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
- ALMİLA Kırmızı elma
- ALMİRA Ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık
- ALPİKE Kahraman kraliçe
- AMİNE Yüreğinde korku olmayan
- ANDAÇ Anılar, hatıralar
- ANIL Başkaları tarafından hatırlanan
- ANKA Kaf Dağı’nda bulunduğu söylenen masal kuşu
- ARIN Temiz, saf
- ARKIN Yavaş, ağır, sakin
- ARMAĞAN Hediye, ödül
- ARMİNA Emine, korkusuz, yürekli
- ARNİSA Çok namuslu kadın
- ARSU Su kadar berrak
- ARYA Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı
- ARZU Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek
- ARZUCAN Candan isteyen
- ARZUGÜL İstenilen, beğenilen gül
- ARZUM İsteğim, dileğim, hevesim
- ARZUNAZ Naz yapan, nazenin
- ASENA Dişi kurt, güzel kız
- ASLI Temelli, köklü. Bir şeyin benzeri
- ASLICAN Özü can gibi sevgili
- ASLIHAN Han soyundan gelen
- ASLINAZ Nazlı olması geçmişinden gelen
- ASLINUR Nur saçan bir geçmişi olan
- ASU Huysuz, isyan eden, afacan
- ASUDE Rahat, huzur içinde olan
- ASUELA Ela gözlü yaramaz
- ASUMAN Gökyüzü
- ASYA Dünyanın en büyük kıtası
- AŞINA Bildik, tanıdık
- ATİYE Bağış, bahşiş, ihsan. Hediye
- ATLAS Mitolojide dunyayı sırtında taşıdığına inanılan Tanrı
- AYBEN Ben ayım anlamında
- AYBENİZ Ay gibi parlak tenli, ay benizli
- AYBİKE Ay gibi güzel kız
- AYBİRGEN Ay veren
- AYCAN Ay gibi sevilen, aydınlık can
- AYÇA Yay biçimindeki ay, hilal
- AYÇAĞ Ay gibi parlak çağ
- AYDA Dere kıyılarında yetişen bir bitki
- AYDAN Güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel
- AYDENİZ Hem ay hem de deniz
- AYDONAT Işık donat, parlaklık donat anlamında
- AYEVİ Ay çevresinde oluşan ışık çemberi
- AYGEN Gönül arkadaşı
- AYGÖNÜL Güzel gönüllü
- AYKAL Ay gibi parlak ve ışıklı kal
- AYLA Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi
- AYLAN Ay gibi güzel değerlere sahip olan
- AYLİN Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çembe
- AYNUR Ay ışığı
- AYPERİ Ay ve peri gibi çok güzel
- AYSAR Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse
- AYSEL Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan
- AYSEMA Ay gibi parıldayan yüz
- AYSEREN Güzelliğini gözler önüne seren
- AYSIN Sen aysın, ay kadar güzelsin
- AYSU Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak
- AYSUN Ay gibi ışıltılı ve güzel
- AYŞE Rahat ve huzur içinde yaşayan
- AYŞEGÜL Güller içinde mutlu yaşayan
- AYŞEN Neşeli, gülen, aydınlık
- AYŞIL Ay ışığı
- AYŞİN Parlak ışık saçan
- AYTEN Güzel bir tene sahip olan
- AYTU Aya benzeyen tuğlu
- AZİZE Saygın, sevgili, kutsal
- AZRA Üstünde hiç yürünmemiş kum, yeni yetme kız