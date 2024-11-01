Z harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri, ebeveynlerin nadir ve farklı isim arayışlarında sıkça tercih ettiği isim gruplarındandır. Zeynep, Zümra, Zeliha gibi Z harfi ile başlayan kız isimleri popüler seçenekler arasında yer alırken; Zekeriya, Zahid, Ziya gibi Z harfi ile başlayan erkek isimleri de güçlü anlamlarıyla dikkat çekmektedir. Çocuğuna farklı ve akılda kalıcı bir isim koymak isteyenler için Z harfi ile başlayan isimler geniş bir seçenek sunar ve bu isimler modern ve geleneksel seçenekleri bir arada barındırır. İşte z harfi ile başlayan kız isimleri ve erkek isimleri…