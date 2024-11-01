Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
C harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri hangileri, neler?

C harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri hangileri, neler?

10:251/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
C harfiyle başlayan kız isimleri ve erkek isimleri
C harfiyle başlayan kız isimleri ve erkek isimleri

C harfi ile başlayan isimler, hem kız hem de erkek isimleri arasında popüler seçenekler sunar. Kız isimleri olarak Cansu, Ceyda, Cemile, Ceren ve Canan gibi isimler zarafet ve güzellik anlamlarıyla öne çıkar. C ile başlayan erkek isimleri arasında ise Can, Cihan, Celal, Cem ve Cenk gibi isimler sıklıkla tercih edilir. C harfiyle başlayan isimler, Türkiye’de hem geleneksel hem de modern isim arayışında olan ailelerin sıkça seçtiği isimler arasındadır. Peki C ile isim ne var? C ile erkek ve kız ismi var mı? İşte C harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri.

C harfi ile başlayan isimler, farklı kültürlerde de karşımıza çıkar. Arapça kökenli Ceyda, Cansu gibi isimler olduğu gibi, Farsça kökenli Ceren gibi isimler de Türkçede yaygınlaşmıştır. Batı kültürlerinden esinlenerek Celine, Charlotte gibi isimler de Türk aileleri tarafından tercih edilebilir. Bu çeşitlilik, ebeveynlere daha geniş bir isim havuzundan seçim yapma imkanı sunar.

C harfi ile başlayan isimleri seçerken, ismin anlamı, telaffuzu ve çocuğun soyadıyla uyumu gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Canan, Cansu gibi isimler hem anlamlı hem de güzel seslenirken, Ceylin gibi isimler daha modern ve özgün bir tercih olabilir. İsimlerin anlamlarını araştırmak, çocuğun kişiliğiyle uyumlu bir isim seçmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, ismin soyadıyla nasıl bir uyum sağlayacağını da düşünmek önemlidir. İşte C ile başlayan kız ve erkek isimleri.

C harfi ile başlayan kız isimleri

  • Cansu
  • Ceren
  • Ceyda
  • Ceylan
  • Cavidan
  • Cemre
  • Canan
  • Cansel
  • Cennet
  • Cemile

C harfi ile başlayan erkek İsimleri

  • Cem
  • Cengiz
  • Cemal
  • Cemil
  • Caner
  • Cavit
  • Celal
  • Cihan
  • Coşkun
  • Cemşit

#C harfi ile başlayan kız isimleri
#C harfi ile başlayan erkek isimleri
#C ile başlayan isimler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKERLİK YERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI: MSB Kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?