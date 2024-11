C harfi ile başlayan isimler, hem kız hem de erkek isimleri arasında popüler seçenekler sunar. Kız isimleri olarak Cansu, Ceyda, Cemile, Ceren ve Canan gibi isimler zarafet ve güzellik anlamlarıyla öne çıkar. C ile başlayan erkek isimleri arasında ise Can, Cihan, Celal, Cem ve Cenk gibi isimler sıklıkla tercih edilir. C harfiyle başlayan isimler, Türkiye’de hem geleneksel hem de modern isim arayışında olan ailelerin sıkça seçtiği isimler arasındadır. Peki C ile isim ne var? C ile erkek ve kız ismi var mı? İşte C harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri.