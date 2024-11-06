E harfi ile başlayan isimler arasında birçok popüler kız ve erkek ismi bulunmaktadır. Kız isimleri olarak Elif , Eylül , Esra , Ela ve Ecrin öne çıkarken, erkek isimleri arasında Emir , Efe , Eren , Emre ve Eymen sıklıkla tercih edilir. Bu isimler Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ve E harfi ile başlayan isimler arasında yer alır. Hem kız hem erkek isimleri çeşitlilik sunarak ailelerin farklı anlamlara sahip isimleri tercih etmenizi sağlar. Peki E harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri hangileri? İşte E ile başlayan kız ve erkek ismi.
Bebek sahibi olmanın heyecanı ile birlikte gelen en önemli kararlardan biri de bebeğe isim koymaktır. Özellikle anlamlı ve güzel isimler arayan ebeveynler için E harfi ile başlayan isimler oldukça popüler bir seçenektir. Ebru, Elif, Emir, Efe gibi hem kulağa hoş gelen hem de anlamlı birçok isim bulunmaktadır. Bu isimler, bebeğin kişiliğine ve aileye uygun olarak seçilebilir. İşte E ile başlayan kız ve erkek ismi.
E harfi ile başlayan hem kız hem de erkek isimleri
Türkçe'de E harfi ile başlayan hem kız hem de erkek isimleri oldukça zengin bir çeşitlilik sunmaktadır. E ile başlayan isimler, geçmişten günümüze kadar farklı kültürlerden ve dillerden etkilenerek oluşmuştur. Ece, Elif, Eylül gibi isimler kız çocukları için, Emir, Efe, Emre gibi isimler ise erkek çocukları için sıklıkla tercih edilmektedir. Bu isimler, bebeğin geleceğine dair güzel temenniler taşımaktadır. İşte E harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri.
E harfi ile başlayan Kız İsimleri
- EBRU Keman, kaş, bulut rengi, bir sanat dalı
- EBRA Ürkme, kaçma
- ECE Kraliçe, güzel kız, kadın
- ECEAYPAR Ay parçası gibi parlayan kraliçe
- ECEGÜN Çok güzel bir günde doğan
- ECEM Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında
- ECEMSU Su kraliçesi
- ECENAZ Nazlı güzel
- ECESU Su gibi berrak ve güzel
- ECMEL Çok güzel
- ECRİN Allah’ın hediyesi
- EDA Naz, cilve, davranış, tavır, verme, ödeme
- EFİL Rüzgar, dalgalanma
- EFLİN Cennetin 8 kapısından biri
- EFNA Cennetteki güzel gözlü kız
- EFSUN Büyü, sihir
- EGE Türkiye’nin batısında yer alan deniz
- EKİM Bir ay, ekme işi
- ELANAZ Ela gözlü, nazlı güzel
- ELANUR Ela gözleriyle nur saçan
- ELÇİN Deste, tutam
- ELİF Kibar, narin yapılı, ince, uzun boylu kız
- ELİFE Tutku, istek, alışılan şey
- ELİZ El izi
- ELVAN Renkler, çeşitler
- EMEL Arzu, özlem
- EMET Bereket, bolluk
- ENER Dağ eteği
- EREM Cennet
- ERENDİZ Jüpiter gezegeninin adı
- ERÇİL Doğru, inanılır, güvenilir kişi
- ERDA Beyaz karınca
- ERKE Enerji, iş başarma gücü, nazlı
- ERNA İşveli, cilveli, şen şakrak sevgili
- ESEN Sağlıklı, salim
- ESENGÜL Rüzgar gibi esen, gül gibi güzel kokan
- ESER Emek sonucu ortaya çıkan ürün, yapıt, yok olmuş bir nesneden kalan parça
- ESİM Rüzgar gibi olan
- ESİN Sabah rüzgarı
- ESMA İsimleri, adlar, çok yüksek olan
- ESMACAN Adı can olan
- ESNA Yüksek, yüce, bir işin yapıldığı an
- ESRA En çabuk, çok çabuk
- EŞAY Ayin güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan
- EŞLEM Selametli, güvenilir
- EVA Havva, yaratılan ilk kadın
- EVİN Bir şeyin içindeki öz, buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü
- EYLÜL Sonbaharda bir ay adı
- EZGİ Melodi, şarkı, türkü
- EZGİN Sesi düzenli gelen, paraca durumu bozuk olan, çok sıkıntı çekmiş.
- EZRA Özü sözü bir
E harfi ile başlayan Erkekler İsimleri
- ECEVİT Çevik, çalışkan, açık fikirli, yaramaz, sinirli
- EDİZ Ulu, değerli kimse
- EFE Batı Anadolu’da köy yiğidi, zeybek
- EFGAN Ağlayıp inleme, feryat
- EGE Bir çocuğu koruyan, ona bakan, büyük ulu
- EGEHAN Engin denizlerin hükümdarı
- EGEMEN Hakim, hüküm süren
- ENES Soylu Arap atı
- ENİS Dost, arkadaş
- EMİR Bir kavmin başı, peygamber soyundan, kumandan
- EMİRHAN Emirlerin başı, hükümdarı
- EMRAH Bir halk ozanımız
- EMRE Aşık, vurgun
- ENDER Çok az, nadir bulunan
- ERTUĞ Yiğit başlığı
- ENGİN Uçsuz bucaksız, yüksekte olmayan yer
- ENGİNSU Açık deniz
- ENVER En nurlu, en parlak
- ERALP Yiğit
- ERAY İlk ay
- ERBERK Şimşek gibi yiğit
- ERCAN Canlı, sağlıklı
- ERCÜMENT İtibarlı, haysiyetli, değerli
- ERDAL Tek erkek
- ERDEM Namus, fazilet, hüner, ruhsal yetkinlik
- ERDEN El değmemiş
- ERDİNÇ Duru, güçlü erkek
- EREN Yetişmiş, cesur, yiğit, ermiş kişi
- ERDOĞAN Yiğit doğmuş
- ERGİN Olmuş, yetişmiş, reşit
- ERGUN Oynak, hızlı giden at
- ERGÜN Yumuşak huylu, uysal
- ERHAN Adaletli hükümdar
- EYÜP Sabırlı kişi