Bebek sahibi olmanın heyecanı ile birlikte gelen en önemli kararlardan biri de bebeğe isim koymaktır. Özellikle anlamlı ve güzel isimler arayan ebeveynler için E harfi ile başlayan isimler oldukça popüler bir seçenektir. Ebru, Elif, Emir, Efe gibi hem kulağa hoş gelen hem de anlamlı birçok isim bulunmaktadır. Bu isimler, bebeğin kişiliğine ve aileye uygun olarak seçilebilir. İşte E ile başlayan kız ve erkek ismi.