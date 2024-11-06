F harfi ile başlayan isimler, genellikle güzel, anlamlı ve olumlu çağrışımlara sahiptir. Feyza kelimesi "bolluk, bereket" anlamına gelirken, Fatih kelimesi "fethedip kazanan" anlamına gelir. Bu isimler, bebeğin geleceğine dair güzel temenniler taşıyarak, onlara olumlu bir kimlik kazandırır. Arapça, Farsça ve Türkçe kökenli birçok isim, F harfiyle başlar ve farklı kültürlerin izlerini taşır. Peki F ile çocuk ismi ne var? İşte F harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri.
F harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri arasında Fatma, Feyza, Funda, Feriha, Feride gibi kız isimleri ile Faruk, Ferhat, Fırat, Fikret, Fuat gibi erkek isimleri öne çıkar. F harfiyle başlayan bu isimler, Türkiye’de yaygın olarak tercih edilen ve farklı anlamlarıyla bilinen isimlerdir. Hem modern hem de geleneksel anlamlar taşıyan bu isimler, ailelerin çocukları için seçerken anlamlı ve hoş bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Peki F harfi ile hangi erkek ve kıs ismi var?
F harfiyle başlayan kız ve erkek isimi
Bebek sahibi olmanın heyecanı ile birlikte gelen en önemli kararlardan biri de bebeğe isim koymaktır. Anlamlı ve güzel isimler arayan ebeveynler için F harfi ile başlayan isimler de oldukça popüler bir seçenektir. Feyza, Fatma, Feride gibi kız isimleri olduğu gibi, Fatih, Furkan, Ferit gibi erkek isimleri de Türk kültüründe sıkça kullanılmaktadır. Bu isimler, hem geleneksel köklere sahip hem de modern çağın ruhunu yansıtan anlamlara sahiptir. İşte F harfiyle başlayan kız ve erkek isimi
F harfi ile başlayan kız İsimleri
- Fatma
- Funda
- Feyza
- Feride
- Fidan
- Füsun
- Fulya
- Fahriye
- Feray
- Firuze
- Filiz
- Fatoş
- Feryal
- Fikriye
- Füruzan
- Ferahnaz
- Fercan
- Feyzanur
- Ferda
- Feza
- Füsünay
- Fahire
- Ferya
- Firdes
F harfi ile başlayan erkek İsimleri
- Ferhat
- Faruk
- Fikret
- Fatih
- Fuat
- Feyyaz
- Fırat
- Feridun
- Fazıl
- Fahrettin
- Ferdi
- Fehmi
- Fahri
- Fikri
- Ferman
- Fetih
- Furkan
- Fazlı
- Feramuz
- Ferzan
- Feyzan
- Ferit
- Fehim
- Farabi