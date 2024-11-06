F harfiyle başlayan kız ve erkek isimi

F harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri arasında Fatma, Feyza, Funda, Feriha, Feride gibi kız isimleri ile Faruk, Ferhat, Fırat, Fikret, Fuat gibi erkek isimleri öne çıkar. F harfiyle başlayan bu isimler, Türkiye’de yaygın olarak tercih edilen ve farklı anlamlarıyla bilinen isimlerdir. Hem modern hem de geleneksel anlamlar taşıyan bu isimler, ailelerin çocukları için seçerken anlamlı ve hoş bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Peki F harfi ile hangi erkek ve kıs ismi var?