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K harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri

K harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri

15:021/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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K harfiyle başlayan kız ve erkek isimleri
K harfiyle başlayan kız ve erkek isimleri

K harfiyle eşleşen isimler, hem kız hem de erkek bebekleri için popüler seçenekler arasında yer alıyor. K harfi ile başlayan kız isimleri arasında Kader, Kübra ve Kerime dikkat çekerken; K harfi ile başlayan erkek isimleri arasında Kemal, Kerem ve Kaan öne çıkıyor. Farklı ve anlamlı isimleri arayanlar için K harfi ile başlayan bu isimler güzel bir tercih olabilir. Daha fazla seçenek için isim listelerine göz atabilirsiniz.

K harfiyle başlayan isimler, hem köklü geçmişimizden gelen anlamlı seçenekler hem de modern ve özgün alternatiflerle dolu zengin bir havuz sunar. Kızlar için Kader, Kadife, Kardelen gibi anlamlı ve zarif seçenekler olduğu gibi, Kayla, Kayra gibi modern ve dünya vatandaşı imajı veren isimler de mevcuttur. Erkekler için Kaan, Kadir, Kemal gibi güçlü ve erkeksi isimler olduğu kadar, Kenan, Kerem gibi daha naif ve duygusal anlamlara sahip isimler de tercih edilebilir.

K harfiyle başlayan kız ve erkek isimleri

K harfi, isimlere hem güçlü hem de zarif bir başlangıç sunar. K harfiyle başlayan isimler, genellikle özgüvenli, kararlı ve aynı zamanda duyarlı kişiliklere işaret eder. Bu isimler, çocuklarınıza hem güçlü bir kimlik hem de özel bir anlam armağan etmek isteyen ebeveynler için ideal bir seçenek olabilir. K harfi ile başlayan isimler, hem Türk kültüründe hem de dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İşte K harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri

K harfi ile başlayan kız İsimleri:

  • Kadriye
  • Kamelya
  • Kamuran
  • Kardelen
  • Kevser
  • Kıymet
  • Kiraz
  • Kıvılcım
  • Kübra
  • Kuğu
  • Kumru

K harfi ile başlayan erkek İsimleri:

  • Kaan
  • Kadim
  • Kadir
  • Kağan
  • Kahraman
  • Kamuran
  • Kaplan
  • Kara
  • Kasım
  • Kaya
  • Kemal
  • Kerem
  • Kevser
  • Kıvanç
  • Koray
#K harfiyle başlayan isimler
#K harfiyle başlayan kız isimleri
#K harfi ile başlayan erkek isimleri

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