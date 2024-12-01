K harfiyle başlayan isimler, hem köklü geçmişimizden gelen anlamlı seçenekler hem de modern ve özgün alternatiflerle dolu zengin bir havuz sunar. Kızlar için Kader, Kadife, Kardelen gibi anlamlı ve zarif seçenekler olduğu gibi, Kayla, Kayra gibi modern ve dünya vatandaşı imajı veren isimler de mevcuttur. Erkekler için Kaan, Kadir, Kemal gibi güçlü ve erkeksi isimler olduğu kadar, Kenan, Kerem gibi daha naif ve duygusal anlamlara sahip isimler de tercih edilebilir.