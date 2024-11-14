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H harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri

H harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri

14:1614/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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H harfiyle başlayan erkek ve kız isimleri
H harfiyle başlayan erkek ve kız isimleri

Türkçe isimlerin zenginliği, H harfi ile başlayan isimlerde de kendini gösterir. Hazal, Hande, Halil gibi isimler, doğa, güzellik ve erdem gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Bu isimler, hem anlamlarıyla hem de telaffuzlarıyla dikkat çekerek, bebeklerine özel bir isim seçmek isteyen aileler için ideal seçenekler arasındadır. İşte H harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri.

H harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri, geniş seçenek yelpazesi sunan güzel ve anlamlı isimler arasındadır. Kız çocukları için Hazal, Hira, Hande, Hatice, Hümeyra, Hacer, Havva gibi isimler popülerdir ve her biri özel anlamlar taşır. Erkek çocukları için ise Harun, Hasan, Hüseyin, Hakan, Halil, Hamza, Hayrettin gibi isimler sıklıkla tercih edilir. H harfiyle başlayan isimler, geleneksel Türk işlemlerinde derin anlamlara sahip olup, modern kullanımda da yaygın olarak görülmektedir.

H harfi ile başlayan isimler, hem kız hem de erkek çocuklarına verilebilecek birçok güzel seçeneğe sahiptir. Habibe, Hacer, Hanife gibi isimler, kız çocuklarına yakışırken, Hakan, Hulusi, Hüdayi gibi isimler de erkek çocukları için sıklıkla tercih edilir. Bu isimler, hem modern hem de geleneksel bir havaya sahip olmalarıyla öne çıkarak, farklı zevklere hitap eder.

H harfiyle başlayan kız isimleri

  • Havva
  • Hatice
  • Hande
  • Hayal
  • Hülya
  • Hümeyra
  • Hicran
  • Hilal
  • Hazal
  • Hacer
  • Hanife
  • Huriye
  • Hira
  • Hüma
  • Hiranur
  • Helin
  • Hidayet
  • Hayrunisa
  • Hanzade
  • Hicret
  • Hilmiye
  • Hayat
  • Hicriye
  • Hasret
  • Hiva

H harfi ile başlayan erkek isimleri

  • Halil
  • Hasan
  • Hüseyin
  • Hamza
  • Harun
  • Hakan
  • Hikmet
  • Hidayet
  • Haşim
  • Hayrettin
  • Hulusi
  • Hakkı
  • Haldun
  • Hüdaverdi
  • Hakanalp
  • Haydar
  • Hüsnü
  • Haluk
  • Hızır
  • Hurşit
  • Haşmet
  • Hürkan
  • Hilmi
  • Hayrullah
  • Hami

#H harfiyle başlayan isimler
#H harfi ile başlayan erkek ismi
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