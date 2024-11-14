H harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri, geniş seçenek yelpazesi sunan güzel ve anlamlı isimler arasındadır. Kız çocukları için Hazal, Hira, Hande, Hatice, Hümeyra, Hacer, Havva gibi isimler popülerdir ve her biri özel anlamlar taşır. Erkek çocukları için ise Harun, Hasan, Hüseyin, Hakan, Halil, Hamza, Hayrettin gibi isimler sıklıkla tercih edilir. H harfiyle başlayan isimler, geleneksel Türk işlemlerinde derin anlamlara sahip olup, modern kullanımda da yaygın olarak görülmektedir.