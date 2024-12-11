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Tiyatrocu Gazetecilik: Nagehan Alçı Suriye’de zorla örtünmüş gibi başını kapattı

Tiyatrocu Gazetecilik: Nagehan Alçı Suriye’de zorla örtünmüş gibi başını kapattı

16:2611/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Alçı, İdlib'ten yayın yaptı.
Alçı, İdlib'ten yayın yaptı.

Suriye’deki gelişmeleri takip etmek için bölgeye giden Nagehan Alçı, herhangi bir kural olmamasına rağmen canlı yayına bağlandığı sırada başını örttü.

Esed rejiminin devrimciler tarafından yıkıldığı Suriye’ye giden gazeteci Nagehan Alçı, bölgeden canlı yayına katıldı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafında başı açık olan Alçı ardından başını örterek ekrana çıktı. Alçı’nın bu hareketi tepkilere neden oldu ve “algı çalışması” olarak yorumlandı.



#Suriye
#İdlib
#Türkiye
#Şam
#Beşşar Esed

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