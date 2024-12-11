Tiyatrocu Gazetecilik: Nagehan Alçı Suriye’de zorla örtünmüş gibi başını kapattı

Esed rejiminin devrimciler tarafından yıkıldığı Suriye’ye giden gazeteci Nagehan Alçı, bölgeden canlı yayına katıldı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafında başı açık olan Alçı ardından başını örterek ekrana çıktı. Alçı’nın bu hareketi tepkilere neden oldu ve “algı çalışması” olarak yorumlandı.