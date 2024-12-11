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İsrail Suriye'de yeni yerler işgal etmeyi sürdürüyor

İsrail Suriye'de yeni yerler işgal etmeyi sürdürüyor

16:1811/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İsrail Suriye'de işgal girişiminde bulunuyor
İsrail Suriye'de işgal girişiminde bulunuyor

Terör devleti İsrail, Suriye’de Baas rejiminin çöküşünden sonra yoğunlaştırdığı hava operasyonları ve kara harekâtları sırasında Kuneytra iline bağlı iki köyün daha kontrolünü ele geçirdi.

Soykırımcı İsrail güçleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra bölgesinde işgali genişletiyor.


Marriye ve Kodana köylerini işgal eden İsrail ordusu, Kodana'ya girmeden önce havadan attığı bildiride, köy sakinlerini evlerinde kalması konusunda uyardı. Bildiride, bölgedeki çatışmaların İsrail ordusunu harekete geçmeye zorladığı iddia edildi.



Şam'ın dibine geldiler


Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.


Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.


Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.


İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.




#İsrail
#Suriye
#golan tepeleri

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