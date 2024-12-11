MHP'den 'acil' İsrail Uyarısı: Doğrudan temas an meselesi

MHP Golan'da işgali genişleten İsrail ile Türkiye arasında fiziki temas sağlanacağını düşünüyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, terör devleti İsrail'in Suriye'deki ilerleyişine dikkat çekti. Özdemir "İsrail, Şam'a 20 kilometreye kadar yaklaşmıştır. Bu durum, yakın bir süre içerisinde İsrail ile fiziki temas hattına gireceğimiz anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.
Soykırımcı İsrail, Beşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte yönünü Suriye'ye çevirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu,
"Golan tepeleri sonsuza kadar İsrail'indir"
derken, işgal güçleri Suriye'de tampon bölge oluşturmak için harekete geçti.
MHP'den acil çağrı
MHP'den acil çağrı
Devrik lider Esed'e kaçtıktan sonra Suriye'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenleyen İsrail, PKK/YPG ile de irtibata geçti. Yaşanan gelişmelerin ardından MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili
İsmail Özdemir
, İsrail tehdidi konusunda hükümete çağrıda bulundu.
"Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştılar"
"Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştılar"
Özdemir, İsrail’in Suriye’deki ilerleyişine işaret ederek, işgal ordusunun Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştığını ve bu durumun angajman kurallarının hızla belirlenmesini gerektirdiğini söyledi.
Türk dış politikasının Ankara merkezli bir yaklaşımla, bölgesel ve küresel alanda daha etkili bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini altını çizen Özdemir, şöyle konuştu:
"Zira sahadan gelen bilgilere bakılırsa, Gazze'den kaynaklı soykırım suçunu boynuna asmış bulunan İsrail'in, Suriye'deki işgal girişimleri yalnızca Golan Tepeleri ile sınırlı kalmayacak gibi durmaktadır. Dikkat buyrulursa İsrail Şam'a 20 kilometreye kadar yaklaşmıştır. Bu durum, yakın bir süre içerisinde İsrail ile fiziki temas hattına gireceğimiz anlamına da gelmektedir. Bu şartlar altında angajman kurallarımızı acilen belirlemeliyiz. Cumhuriyet tarihimizin en hassas dönemlerinden geçerken, Ankara merkezli yaklaşımımızı ve Ankara vizyonunu hayata geçirme zorunluluğumuzu bizlere tarih tekrar hatırlatmaktadır. Büyük Türkiye ülkümüz işte böyle hayat bulacak, Türk ve Türkiye Yüzyılı inanç, azim ve kararlılıkla mutlaka hayata geçecektir."
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