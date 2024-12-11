MHP'den 'acil' İsrail Uyarısı: Doğrudan temas an meselesi

"Zira sahadan gelen bilgilere bakılırsa, Gazze'den kaynaklı soykırım suçunu boynuna asmış bulunan İsrail'in, Suriye'deki işgal girişimleri yalnızca Golan Tepeleri ile sınırlı kalmayacak gibi durmaktadır. Dikkat buyrulursa İsrail Şam'a 20 kilometreye kadar yaklaşmıştır. Bu durum, yakın bir süre içerisinde İsrail ile fiziki temas hattına gireceğimiz anlamına da gelmektedir. Bu şartlar altında angajman kurallarımızı acilen belirlemeliyiz. Cumhuriyet tarihimizin en hassas dönemlerinden geçerken, Ankara merkezli yaklaşımımızı ve Ankara vizyonunu hayata geçirme zorunluluğumuzu bizlere tarih tekrar hatırlatmaktadır. Büyük Türkiye ülkümüz işte böyle hayat bulacak, Türk ve Türkiye Yüzyılı inanç, azim ve kararlılıkla mutlaka hayata geçecektir."