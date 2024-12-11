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Katil İsrail Gazze'de son 15 günde 556 Filistinliyi katletti

Katil İsrail Gazze'de son 15 günde 556 Filistinliyi katletti

14:1811/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
AA
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Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında son 15 günde 556 Filistinli hayatını kaybetti, bin 511 kişi yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 805'e, yaralı sayısı da 106 bin 257'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 432 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "iki katliamda" 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 69 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 15 günde 556 kişi hayatını kaybetti, 1511 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 805'e, yaralı sayısı da 106 bin 257'ye yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#İsrail
#Gazze
#Filistin

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