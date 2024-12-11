Katil İsrail Gazze'de son 15 günde 556 Filistinliyi katletti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 805'e, yaralı sayısı da 106 bin 257'ye yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.