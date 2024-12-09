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Gazze'de can kaybı 44 bin 758'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 44 bin 758'e yükseldi

15:319/12/2024, الإثنين
AA
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Katil İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 44 bin 758'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 430 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 50 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 758'e, yaralı sayısının da 106 bin 134'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

#Gazze
#İsrail
#Filistin

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