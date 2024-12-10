Netanyahu hakim karşısında: Katliam yapmaktan ailesini görmeye vakti yok

Gazze Kasabı Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında ifade vermek üzere ilk kez Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail başbakanı olan Binyamin Netanyahu, “Hatırladığım kadarıyla gerçeği söylemek için bu anı 8 yıldır bekliyordum.” dedi.





‘Davayı bırakalım savaşa odaklanalım’ mesajı

Suçlamalarda saçmalık olduğunu belirten Netanyahu, “İsrail'i ve devleti yedi savaş cephesinde yönetiyorum ve tüm bunları aynı anda yapabileceğimi düşündüm ve hala düşünüyorum. Birkaç gün önce bölgemizde bir deprem oldu. Orta Doğu'nun çehresini çoktan değiştirdik ve bunun küresel etkileri var. Dikkatimi gerektiriyor. Ülkenin ihtiyaçları ile davanın ihtiyaçları arasında bir denge bulmak mümkün.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de çocukları katletmekten çocuklarını göremiyor

Netanyahu, “Gece gündüz çalışıyorum, gece 1 veya 2'de yatağa giriyorum, ailemi ve çocuklarımı görmeye neredeyse hiç vaktim olmuyor, bu da ödenmesi gereken büyük bir bedel." diye konuştu. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddialarına ilişkin Netanyahu, “Bazen bir puroyla oturuyorum ve hepsini içemiyorum çünkü toplantılar arasında içiyorum. Şampanyadan nefret ediyorum, içemiyorum.” dedi.





Destekçileri yanında

Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, Netanyahu’nun ifadesi sırasında mola verilmesini ve notlar tutmasına izin verilmesini istedi. Netanyahu'ya destek vermek için mahkeme salonunda çok sayıda milletvekili ve bakan da hazır bulundu.











