Dışişleri'nden İsrail'in Suriye topraklarında ilerlemesine tepki: İşgalci zihniyetini tekrar sergiliyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden eylemleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.





Dışişleri'nden yapılan açıklamada;

"İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.





Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.





Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz" denildi.

İsrail Şam yönünde işgali genişletiyor

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.





Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kenti ve çevresindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nin ilerisine yayılıyor.





İsrail, Hermon Dağı etekleri, Merid, Arne, Rima, Kale Jundul, Kuneytra'nın dış mahalleleri, Ufanıye, Kuneytriye, Alkahtaniye ve Alhamidiyye bölgelerini işgal etti.





İşgal alanı, Golan Tepeleri'nden kesintisiz devam edecek şekilde kuzeye doğru, Suriye-Lübnan sınırına hakim alanda gerçekleşiyor.

İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu belirtilerek, bu hava saldırılarıyla Esed ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürülmüştü.





Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi" ifadesi kullanılmıştı.





İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı aktarılan haberde, Esed rejiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedilmişti.





Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu belirtilmişti.





İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail güçleri, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.





İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.



