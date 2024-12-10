Gazze'de can kaybı 44 bin 758

Soykırımcı güç İsrail Gazze'de, binlerce Filistinlinin son sığınakları olan okul ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam eden işgalci güç, Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi'nin çevresini bombalamaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik devam eden saldırıların kabul edilemez olduğunu kaydetti. Hastane müdürünün son raporuna göre, 7 Aralık'taki bombardımanın sağlık çalışanları ve hastaların daha fazla yaralanmasına, hastanede yangın çıkmasına ve elektriğin tamamen kesilmesine neden olduğunu aktaran Ghebreyesus, "Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik devam eden saldırılar kabul edilemez. Bu Gazze'nin kuzeyindeki insanları zaten sahip oldukları asgari sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıyor" ifadelerini kullandı.





CIBALIYE'DE KATLIAM

Öte yandan işgalci güç Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu hedef aldığı saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı "Ebu Hüseyin Okulu"nu hedef aldı. Saldırı sonucu okulun büyük kısmı yıkılırken ölen ve yaralananlar oldu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 758 Filistinli öldü, 106 bin 134 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Yıkıntıların altında binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.





İSRAİL KAYIP VERİYOR

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmada 3 askerinin öldüğünü, 12 askerinin de yaralandığını duyurdu. İsrail ordusunun 27 Ekim 2023'te kara saldırıları başlatmasından bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 385'e yükseldi. İslami Cihad’ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze’yi ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerindeki bir İsrail askeri merkezini bombaladıklarını açıkladı.



