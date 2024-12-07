Gazze'de soykırım aralıksız sürüyor

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri soykırım yapan işgalci İsrail ordusu, sivillere yönelik saldırılarını dün de sürdürdü. İsrail'e ait savaş uçaklarının gün boyu düzenlediği bombardımanlarda, 33'ü kuzeydeki Beyt Lahiya ve Cibaliye'de olmak üzere 43 kişi yaşamını yitirdi. İşgal ordusunun, Beyt Lahiya'da yerinden edilmiş bir ailenin sığındığı evi bombalaması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi enkaz altında kaldı. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'deki sağlık şartlarına ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle kuzey bölgelerde durumun "kriz halinin ötesinde" olduğunu söyledi. Gazze'de sağlıkla ilgili durumun daha da kötüye gittiğini bildiren Harris, kış şartlarının girmesiyle yaşanan aşırı yağmurların 700 binden fazla çadırda yaşayan insanın hayatını olumsuz yönde etkilediğinin altını çizdi. Harris ayrıca, Gazze'de acilen tedavi altına alınması için tahliye edilmesi gereken 15 bin hasta bulunduğunu sözlerine ekledi.