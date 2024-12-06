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Katil İsrail Gazze Şeridi'nde bir evi bombaladı: Aynı aileden 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde bir evi bombaladı: Aynı aileden 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti

08:516/12/2024, الجمعة
AA
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Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya beldesinde yerinden edilmiş bir ailenin sığındığı evi bombalaması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi enkaz altında kaldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Meşru Beyt Lahiya beldesinde yerinden edilmiş "eş-Şelfuh" ailesinin sığındığı evi bombaladı.

Saldırıda aynı aileden 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de enkaz altında mahsur kaldı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

#İsrail
#Gazze Şeridi
#Meşru Beyt Lahiya

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