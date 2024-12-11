UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikada Inaki Williams (2) attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 8 puanla 15. sırada kaldı. Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Bilbao 2-0 kazandı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikada Inaki Williams (2) kaydetti.
Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan atıldı.
Lig etabında oynanan altı hafta sonunda iki galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alan Fenerbahçe, 8 puanla 15. sırada kaldı. Athletic Bilbao puanını 16 yaparak liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe, lig etabının 7. haftasında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek.
FENERBAHÇE-ATHLETİC BİLBAO MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI:
5' Konuk ekip 1-0 öne geçti. Samet Akaydın'ın kısa düşen geri pasına hareketlenen Guruzeta kaleciyle karşı karşıya durumda topu sağdan boş koşu yapan Inaki Williams'a bıraktı. Inaki Williams, topu boş ağlara gönderdi.
6' Yenilen gol sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, topu ayağına alan Samet Akaydin'i ıslıklayarak protesto etti.
17' Stadyumda, "Sevgili Fenerbahçeliler, lütfen oyuncularımıza destek olalım" anonsu yapıldı. Taraftarlar bu anonsu da ıslıkladı.
27' Amrabat'ın kaptırdığı topla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Guruzeta'nın şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
42' Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mert Müldür'ün uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı
45' Mert Müldür'den sıyrılan Inaki Williams, çaprazdan yaptığı sert vuruşta direğe de çarpan top ağlara gitti: 0-2.
52' Sağdan Inaki Williams'ın etkili ortasında, altıpasın solunda Berenguer'in yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
63' Ani gelişen Athletic Bilbao atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sancet'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
68' Tadic'in ortasında altıpasın solunda Dzeko'nun yaptığı kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.
69' Mert Müldür, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇ SONUCU
FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred müsabakada forma giyemedi. Hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve kaleci İrfan Can Eğribayat da Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer almadı.
UEFA Başkanı Alexander Ceferin maçı statta takip etti. Ceferin, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 1. Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile protokol tribününde izledi.
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçıyla sahalara döndü. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım'da oynanan Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, sonraki 3 lig ve bir UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev alamamıştı.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyet sonrası Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha mağlubiyeti aldı.