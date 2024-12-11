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Kadıköy'de Samet Akaydin'e protesto: Golden sonra büyük tepki (VİDEO)

Kadıköy'de Samet Akaydin'e protesto: Golden sonra büyük tepki (VİDEO)

18:5511/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tribünlerden Samet Akaydin'a tepki.
Tribünlerden Samet Akaydin'a tepki.

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçına yenilen goldeki Samet Akaydin'in büyük hatası damga vurdu. Fenerbahçeli taraftarlar, gol sonrası Samet Akaydin'i protesto etti. Yenilen ikinci gol sonrası ise "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.


Maça istekli başlayan sarı-lacivertliler, savunmada Samet Akaydin'in kaleci Livakovic'e geri pasında yaptığı büyük hata sonrası maçın 5. dakikasında 1-0 mağlup duruma düştü.


Athletic Bilbao'nun attığı gol:

Yenilen gol sonrası Fenerbahçe taraftarları, topu her ayağına aldığında Samet Akaydin'i ıslıklayarak protesto etti. Daha sonrasında stadyumda, "Sevgili Fenerbahçeliler, lütfen oyuncularımızı ıslıklamayalım" anonsu yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yapılan anonsu da ıslıkladı.


Samet Akaydin'in tepki gördüğü an:
YouTube
Kadıköy'de Samet Akaydin'e protesto: Golden sonra büyük tepki (VİDEO)
Spor / Futbol
11 Aralık, Çarşamba

Ali Koç istifaya davet edildi

Konuk ekip, Williams'ın ayağından bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Yenilen ikinci gol sonrası Fenerbahçeli taraftarlar "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı.




#Fenerbahçe
#Samet Akaydin
#Athletic Bilbao

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