Kadıköy'de Samet Akaydin'e protesto: Golden sonra büyük tepki (VİDEO)

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçına yenilen goldeki Samet Akaydin'in büyük hatası damga vurdu. Fenerbahçeli taraftarlar, gol sonrası Samet Akaydin'i protesto etti. Yenilen ikinci gol sonrası ise "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.
Maça istekli başlayan sarı-lacivertliler, savunmada Samet Akaydin'in kaleci Livakovic'e geri pasında yaptığı büyük hata sonrası maçın 5. dakikasında 1-0 mağlup duruma düştü.
Yenilen gol sonrası Fenerbahçe taraftarları, topu her ayağına aldığında Samet Akaydin'i ıslıklayarak protesto etti. Daha sonrasında stadyumda, "Sevgili Fenerbahçeliler, lütfen oyuncularımızı ıslıklamayalım" anonsu yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yapılan anonsu da ıslıkladı.
Konuk ekip, Williams'ın ayağından bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Yenilen ikinci gol sonrası Fenerbahçeli taraftarlar "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı.