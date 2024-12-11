Kadıköy'de Samet Akaydin'e protesto: Golden sonra büyük tepki (VİDEO)

Yenilen gol sonrası Fenerbahçe taraftarları, topu her ayağına aldığında Samet Akaydin'i ıslıklayarak protesto etti. Daha sonrasında stadyumda, "Sevgili Fenerbahçeliler, lütfen oyuncularımızı ıslıklamayalım" anonsu yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yapılan anonsu da ıslıkladı.