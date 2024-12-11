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Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki: "Yönetim istifa!"

Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki: "Yönetim istifa!"

20:1411/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ali Koç
Ali Koç

Fenerbahçe taraftarları, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin koskoca Fener'i ne hale getirdin", "Yönetim istifa" ve "Acun kümeye" sloganları attı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0 mağlup ayrılarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.


Son yedi yıldır aynı senaryoyu yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Yenilen goller sonrası başlayan tepki son düdüğe kadar devam etti.


"Ali Koç istifa"

Kadıköy'de taraftarlar, Athletic Bilbao'nun attığı goller sonrası Ali Koç'u istifaya davet etti. Yenilen ikinci gol sonrası tepki büyüdü. Taraftarlar, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin koskoca Fener'i ne hale getirdin", "Yönetim istifa" ve "Acun kümeye" yönünde tezahüratlar yaptı. Ali Koç maçın son düdüğünü beklemeden stadyumdan ayrıldı.


Aziz Yıldırım sesleri

Ali Koç'u istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarları daha sonrasında eski başkan Aziz Yıldırım'ın adını stadyumda tek bir ağızdan haykırdı. Kadıköy'de "O o o Aziz Yıldırım" sloganları atıldı.






#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Athletic Bilbao

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