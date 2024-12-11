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MEB 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersi konu soru dağılım tablosunu yayımladı

MEB 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersi konu soru dağılım tablosunu yayımladı

16:3411/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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7. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları yayımlandı
7. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları yayımlandı

7. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları yayımlandı. 1. dönem 2. yazı 7. sınıf Türkçe ve matematik sınav tarihi netleşti. Peki 7. sınıf 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 2. yazılılarına ilişkin takvimi duyurdu. Peki 7. sınıf 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak? İşte 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersi konu soru dağılım tablosu.

7. sınıf Türkçe ve Matematik 1. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 2. yazılıları 7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe günü ve 7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

7. sınıf Türkçe ve Matematik dersi konu soru dağılım tablosu yayımlandı mı?

7. sınıf Türkçe ve Matematik dersi konu soru dağılım tablosu yayımlandı

#MEB
#ortak sınavları
#Türkçe
#Matematik dersi konu soru dağılımı

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MEB 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersi konu soru dağılım tablosunu yayımladı