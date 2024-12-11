Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 2. yazılılarına ilişkin takvimi duyurdu. Peki 7. sınıf 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak? İşte 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersi konu soru dağılım tablosu.

7. sınıf Türkçe ve Matematik 1. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

7. sınıf Türkçe ve Matematik 1. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 2. yazılıları 7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe günü ve 7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.