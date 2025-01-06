2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona yaklaşıyor. MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak. Peki birinci dönem sömestr ne zaman sona erecek? İşte sömestr-yarıyıl, ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecektir.
2024-2025 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili (15 tatil) MEB takvimine göre belli oldu. İlk ara tatilden sonra öğrenciler ve öğretmenler 15 günlük yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, sömestr tatili ne zaman, 15 tatil hangi ayda başlıyor?
2025 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
MEB'in 2024-2025 çalışma takvimine göre 2025 yarıyıl tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 2 Şubat Pazar günü ise sömestr tatili son günü olacak. 3 Şubat Pazartesi eğitim öğretimde ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ TARİHİ HAZİRANIN KAÇINDA?
Okullarda 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 20 Haziran 2025 Cuma karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.