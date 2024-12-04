MEB Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 yılı 1. dönem sınavları için takvim paylaşıldı. Açık lise sınavları 21 ve 22 Aralık tarihlerinde üç oturumda yapılacak. Peki AÖL sınav saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Açık öğretim lisesi sınavında kaç soru var, AÖL ders geçme notu kaç?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına sayılı günler kaldı. Sınav giriş belgeleri 16 Aralık’ta açıklanacak olan AÖL 1. dönem sınav tarihi merak ediyor. Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları, 81 ilde üç oturumda yapılacak. İşte sınav tarihleri ve saatleri:
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Açık öğretim sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?
2024-2025 dönemi Açık Öğretim Lisesİ (AÖL) sınav takvimi belli oldu.
- AÖL 1. Oturum: 21 Aralık 2024, Cumartesi, 10.00
- AÖL 2. Oturum: 21 Aralık 2024, Cumartesi, 14.00
- AÖL 3. Oturum: 22 Aralık 2024, Pazar, 10.00
AÖL Açık öğretim lisesi sınavında kaç soru var?
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacaktır. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ, MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ, AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ DERSLERİ
AKAİD 1
BİYOLOJİ - 1
BİYOLOJİ - 3
COGRAFYA 1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5
DİNLER TARİHİ_1
FELSEFE - 1
FELSEFE - 3
FIKIH 1
FİZİK - 1
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 1
KELAM 1
KİMYA - 2
MATEMATİK - 2
OSMANLI TÜRKÇESİ 1
SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2
SEÇMELİ COĞRAFYA 1
SEÇMELİ COĞRAFYA 2
SEÇMELİ EKONOMİ 1
SEÇMELİ FİZİK 1
SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1
SEÇMELİ MATEMATİK 2
SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2
SİYER-1
TARİH 2
TEMEL DİNİ BİLGİLER 1
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 (*)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 (*)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 (*)
YABANCI DİL - 1
YABANCI DİL - 5
YABANCI DİL - 8
AKAİD 2
BİYOLOJİ - 2
BİYOLOJİ - 4
COGRAFYA 2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8
DİNLER TARİHİ_2
SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2
SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1
SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1
T.C.İNK.TAR. VE ATA. - 2
TARİH 3
TARİH 4
TARİH 6
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 (*)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 (*)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 (*)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6 (*)
YABANCI DİL - 3
YABANCI DİL - 6
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU DERSLERİ
TÜRKÇE 5
MATEMATİK 5
FEN BİLİMLERİ 5
SOSYAL BİLGİLER 5
YABANCI DİL 5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5
TÜRKÇE 6
MATEMATİK 6
FEN BİLİMLERİ 6
SOSYAL BİLGİLER 6
YABANCI DİL 6
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6
TÜRKÇE 7
MATEMATİK 7
FEN BİLİMLERİ 7
SOSYAL BİLGİLER 7
YABANCI DİL 7
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7
TÜRKÇE 8
MATEMATİK 8
FEN BİLİMLERİ 8
T.C.İNK.TAR. VE ATATÜRKÇÜLÜK 8
YABANCI DİL 8
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8