Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına sayılı günler kaldı. Sınav giriş belgeleri 16 Aralık’ta açıklanacak olan AÖL 1. dönem sınav tarihi merak ediyor. Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları, 81 ilde üç oturumda yapılacak. İşte sınav tarihleri ve saatleri:

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacaktır. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.