Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda öğretim gören öğrencilere sağlanan İOKBS bursluluk sınavının 2025 tarihi merak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre 2025 İOKBS sınav tarihi belli oldu.

2025 İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru işlemleri MEB veya e-Okul internet adreslerinden yapılmaktadır. Sınav başvuruları bursluluk sınavı için hazırlanan kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Öğrenciler öğrenim gördüğü okullara Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen tarihler içerisinde istenen belgelerle birlikte başvurularını yapmaktadır.

İOKBS BURSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.