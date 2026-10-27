İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP: İsrail kim önde, sonuçlar ne zaman belli olacak?
İsrail’de 7,3 milyon seçmen, yeni hükümeti belirleyecek seçimler için bugün sandık başına gidiyor. Türkiye saatiyle 23.00’te sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başlayacak ve ilk sonuçlar açıklanmaya başlanacak. Kesin seçim sonuçların ise birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. İşte 2026 İsrail seçim sonuçları canlı takip.
İsrail'de bugün yapılacak yasama seçimleri düzenleniyor. Bu seçimlerle 26. Knesset'in 120 üyesinin tamamı seçilecek ve Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki 37. hükümetin yerini alacak iktidar koalisyonu belirlenecek. İsrail’de yaklaşık 7,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçim için sandık başına gitti. Seçim öncesi son anketlerde eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un liderliğindeki Yashar Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi’nin az farkla önünde görünüyor. Oy verme işleminin Türkiye saatiyle 23.00’te sona ermesinin ardından sandık çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor. İlk resmî sonuçların gece boyunca gelmesi, kesin sonuçların ise önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor.
Sandık başı havası ve açıklanan son kamuoyu eğilimlerine göre yarış, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ve sağ blok ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet ittifakı arasında kıl payı bir dengede seyrediyor. Seçime katılım oranının özellikle kilit bölgelerde ve kararsız seçmen gruplarında belirleyici olacağı ifade ediliyor.
İsrail seçimi oy verme işlemi saat kaçta bitecek?
Ülke genelinde kurulan sandıklarda oy verme işlemi bugün saat 22.00’de sona erecektir. 120 sandalyeli Knesset'te 61 kişilik çoğunluk eşiğini aşan veya kilit partilerle koalisyon kurmayı başaran lider İsrail'in yeni hükümetini kurma görevini üstlenecek.
İsrail seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
Sandıkların kapanmasıyla birlikte İsrail televizyon kanalları tarafından hazırlanan ilk sandık çıkış sonuçları yayınlanacak ve partilerin muhtemel sandalye dağılımı ilk kez netleşecektir.
Gece boyunca sürecek olan resmi oy sayım işlemlerinin ardından ilk resmi verilerin yarın sabah saatlerinde (28 Ekim Çarşamba) açıklanması, çifte zarfların (asker, diplomat ve hastane oyları) sayımıyla birlikte kesin seçim sonuçlarının ise hafta sonuna doğru netlik kazanması beklenmektedir.