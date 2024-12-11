Üçüncü Dünya Savaşı gibi küresel bir çatışmanın sonuçları varsayımsal olsa da, en çok kayıp verebilecek ülkeler askeri güç, jeopolitik çatışmalar, stratejik bölgeler gibi faktörlere dayanarak olası kayıplar söz konusu olmakta. Peki olası bir üçüncü dünya savaşında en çok kayıp verecek ülkeler hangileri olur? İşte jeopolitik konum, nüfus yoğunluğu ve stratejik altyapılar gibi faktörlere dayanarak, ülkelerin olası kayıp durumları.