Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 31 ilçeye sahip Konya'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Konya ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Konya il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Konya İl Posta Kodu

Konya ilinin posta kodu 42000 olarak belirlenmiştir. Konya'da bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.

Konya İlçelerinin Posta Kodları

Konya ilçelerinin her biri farklı posta kodlarını kullanır. İşte Konya ilçelerinin posta kodları;

Konya - Karatay ( 42010 )

Konya - Meram ( 42030 )

Konya - Selçuklu ( 42100 )

Konya - Ahırlı ( 42180 )

Konya - Akören ( 42460 )

Konya - Akşehir ( 42550 )

Konya - Altınekin ( 42450 )

Konya - Beyşehir ( 42700 )

Konya Mahalle Posta Kodları

Konya iline ail mahalle veya köy posta kodu öğrenmek için PTT’nin web sitesinden “Posta Kodu Öğrenme” aracı ile mahalle veya köye ait posta kodunu öğrenebilirsiniz.

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.







