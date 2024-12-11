Şok aktüel ürünleri ve indirim kataloğu her hafta cazip fırsatlarla alışveriş severleri bekliyor. Şok’ta indirimde neler var merak edenler, en güncel Şok aktüel kampanyalarını takip ederek temel gıda, temizlik ürünleri, elektronik ve daha birçok kategoride uygun fiyatlardan yararlanabilir. Haftalık Şok indirim kataloğunu inceleyerek bütçenize uygun ürünleri kolayca keşfedin. İşte Şok aktüel indirimli ürünleri kataloğu.

1 /7 Şok aktüel ürünleri arasında temizlik malzemelerinden gıdaya, kişisel bakım ürünlerinden ev eşyalarına kadar birçok seçenek sizi bekliyor. Şok’ta indirimde neler var diye merak ediyorsanız, kataloğumuzu inceleyerek aradığınız ürünleri bulabilir, cazip fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

2 /7 Kochler Otomatik Cam Temizleme Robotu – 3.699 TL Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 – 1.399 TL Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi – 699 TL Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü – 259 TL Sinbo Akıllı Dijital Banyo Baskülü – 1.899 TL Hugel Akü 12V 60A – 2.190 TL Kablosuz Kompresör – 999 TL Bagaj Filesi – 249 TL Direksiyon Tepsisi – 119 TL Kablosuz Kulaklıklı Transmitter – 199 TL Motosiklet Sele Brandası – 69,95 TL Mon Amour Losyon Zeytinyağlı – 31,90 TL Mon Amour El Kremi – 27,50 TL Orkid Günlük Ped Normal – 90 TL Dove Cream Bar – 30 TL Blendax Şampuan Çeşitleri – 69,90 TL Pure Baby Islak Havlu – 59 TL Tursil Jel Deterjan – 119 TL

3 /7 Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 349 TL, Slazenger Erkek Tam Fermuarlı Sweatshirt 399 TL, Slazenger Erkek Ayakkabı 399 TL, Slazenger Yarım Fermuarlı Polar Üst 249 TL, El Havlusu 34,95 TL, 2'li Emboss Banyo Paspas Seti 249 TL, Yüz Havlusu 99,95 TL, Penti Daima Termal Külotlu Çorap 179 TL, Banyo Havlusu 219 TL, Tekerlekli Pazar Arabası 169 TL, Kadın Bere Çeşitleri 39,95 TL, Kadın Kuzu Kumaş Terlik 239 TL, Erkek Keçe Terlik 239 TL, Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL, Pastel Renk Ütü Masası 599 TL, Kurutmalık 299 TL

4 /7 25 TL üstü alışverişlerde geçerli; Heinz Ketçap 570 gr + Mayonez 505 gr 99 TL, 3'lü Nestle 1927 Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 99 TL, 6x180 ml Danone Kakaolu Süt 43 TL, 170 gram Ülker Rulokat 39 TL, 750+200 ml Johnson's Bebek Şampuanı 89 TL

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