Şok aktüel ürünleri ve indirim kataloğu her hafta cazip fırsatlarla alışveriş severleri bekliyor. Şok’ta indirimde neler var merak edenler, en güncel Şok aktüel kampanyalarını takip ederek temel gıda, temizlik ürünleri, elektronik ve daha birçok kategoride uygun fiyatlardan yararlanabilir. Haftalık Şok indirim kataloğunu inceleyerek bütçenize uygun ürünleri kolayca keşfedin. Şok markette bu haftaki indirim ürünleri arasında Akıllı çocuk saati, kahve makinesi ve şarjlı dikey süpürge yer alıyor. İşte 18 Aralık Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı

1 /6 Şok aktüel ürünleri arasında temizlik malzemelerinden gıdaya, kişisel bakım ürünlerinden ev eşyalarına kadar birçok seçenek sizi bekliyor. Şok’ta indirimde neler var diye merak ediyorsanız, kataloğumuzu inceleyerek aradığınız ürünleri bulabilir, cazip fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Peki 18 Aralık - 25 Aralık 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

2 /6 Forever Ağaç Led Mum 229 TL,

Forever Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL,

Forever Metal Top Işık Zinciri 149 TL,

Petrix Kedi / Köpek Figürlü Gece Ay Lambası 249 TL,

Forever Işık Zinciri 169 TL,

Forever Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL,

Forever Işık Zinciri 20 Led 99,95 TL,

a Objeevi Gaz Lambası 299 TL,

Petrix Hareketli Alev Efekt Gaz Lambası 109 TL,

Orbus Yıldız Led Işık 119 TL,

Orbus Peri Led Işık 89,95 TL,

Petrix Alev EfektAkıllı Fener 99,95 TL,

Objeevi Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL,

4'lü Kapsül Mum 69,95 TL,

Bardak Mum 59,95 TL,

2'li Konik Şamdan Mum 49,95 TL,

Kar Küresi 249 TL,

Çatı / Silindir Kumbara 32,95 TL,

3 /6 1950 cc Paşabahçe Bake & Keep Kare Tepsi 149 TL,

3200 cc Paşabahçe Borcam Fırın Tepsisi 249 TL,

1900 cc Paşabahçe Borcam Tepsi 99,95 TL, 6'lı

Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı 99,95 TL, 6'lı

Paşabahçe Echo Su Bardağı 119 TL,

3'lü Paşabahçe Iconic Bardak 99,95 TL,

1450 cc Paşanahçe Kapaklı Yuvarlak Tencere 129 TL,

Paşabahçe Bölmeli Saklama Kabı 69,95 TL,

Yuvarlak Katlı Kurabiyelik 499 TL,

Yuvarlak Kek Fanus 499 TL,

Dikdörtgen Baton Fanus 499 TL,

27 cm Dik Kenar Sunum Tabağı 69,95 TL,

22 cm Dik Kenar Sunum Tabağı 49,95 TL,

16 cm Dik Kenar Sunum Tabağı 29,95 TL,

12 Parça Çay Seti 599 TL,

6'lı Kavalye Selis Optikli Çay Bardağı 199 TL,

Dubai Çikolatası Kalıbı 59,95 TL,

3'lü Adam Kek Kalıbı 79,95 TL,

Hayvan Şekilli Kupa 199 TL,

2'li Kurulama Bezi 69,95 TL,

Keçe Supla 49,95 TL,

Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı 199 TL,

Metal Mısır Kovası 69,95 TL,

Peçetelik 169 TL,

Metal Desenli Tepsi 69,95 TL

Çocuk Termal Çorap 79,95 TL,

Kadın Termal Çorap 99,95 TL,

Peluş Çorap 34,95 TL,

Kadın Aksesuarlı Peluş Terlik 199 TL,

Ponponlu Ev Babeti 89,95 TL,

Dantelli Bralet 99,95 TL,

2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 79,95 TL,

2'li Kadın Slip 59,95 TL,

Erkek Boxer 59,95 TL

4 /6 120'li Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 999 TL,

3x140 gram Superfresh Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 139 TL,

114 gram Godiva Masterpieces 120 TL,

3x180 gram Pınar Labne 89 TL,

Torku Tam Buğdaylı / Tam Yulaflı / Sütlü Kremalım Bisküvi 28 TL

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