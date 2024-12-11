SED ödemeleri değişiyor... 2025 yılında asgari ücrette yapılacak zam, evli, bekar, genç ve yaşlı fark etmeksizin tüm kesimleri etkileyecek. Yeni yılda evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak 65 yaş aylığı, engelli, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavana ne kadar zam yapılacak? İşte 2025 Ocak ayı itibariyle değişecek SED ödemeleri zammı...

1 /7 SED ödemeleri ne kadar olacak 2025 Ocak ayı yaklaşırken, hak sahiplerinin yoğunlaştığı konulardan oldu. Milyonlarca çalışanın ve emeklinin beklediği yeni yıl memur zammı tablosu 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla görüldü. Memurlara yapılacak zamla beraber 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ve engelli evde bakım maaş zammı 2025 tablosu netlik kazanacak. Peki, yeni evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar yüzde kaç zamlanacak?

2 /7 2025 MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur maaş zammı Ocak 2025'te TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası netleşecek. Merkez Bankası'nın yeni yayımladığı Ekim Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11 oldu. Buna göre memur zammı için yeni hesap ortaya çıktı.

3 /7 MEMUR ZAMMI, 65 YAŞ, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Memur maaş zammı, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere tüm sosyal destek ödemeleri için de geçerli olacak.

4 /7 2025 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belirlenecek. Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödemenin 10.100 liraya yükselmesi bekleniyor.



5 /7 OCAK 2025'TE 65 YAŞ, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT - ZAMLI (YÜZDE 11,32) 65 Yaş Aylığı: 4.181,63 TL – 4.655,41 TL Evde Bakım Desteği: 9.077,96 TL – 10.106,49 TL Kronik Hastalık Yardımı: 9.077,96 TL – 10.106,49 TL Yüzde 40-69 Engelli Aylığı: 3.338,06 TL – 3.716,26 TL Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 5.007,08 TL – 5.574,38 TL











6 /7 ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT - ZAMLI (YÜZDE 11,32)

Okul Öncesi Çocuk: 4.312,03 TL – 4.800,58 TL İlköğretim Çocuk: 6.468,05 TL – 7.200,88 TL Ortaöğretim Çocuk: 6.899,25 TL – 7.680,94 TL Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk: 4.312,03 TL – 4.800,58 TL Yüksek Öğretim Çocuk: 7.761,66 TL – 8.641,06 TL Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç: 3.449,62 TL – 3.840,46 TL

























